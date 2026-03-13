Dia Mundial do Sono: descubra 5 dicas para dormir melhor

Dormir bem é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde, mas, convenhamos, nem todo mundo consegue. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que cerca de 72% dos brasileiros têm problemas relacionados ao sono, e a insônia é a campeã nessa lista.

Quando a gente não dorme direito, várias coisas podem ficar de cabeça para baixo. Estresse, ansiedade e até outras condições de saúde entram em cena. E o resultado? Cansaço durante o dia e consequências mais sérias com o tempo.

O médico e professor Renato Gama, da Afya Educação Médica no Rio de Janeiro, destaca que a qualidade do sono afeta diretamente nosso corpo e mente. Ele explica: “O sono é essencial para que o corpo se recupere. É durante o sono que a memória se consolida, os hormônios se equilibram e o sistema imunológico se fortalece.”

Por isso, criar uma rotina de sono bacana é fundamental. Aqui vão algumas dicas práticas para melhorar suas noites de descanso!

1. Mantenha uma rotina regular de sono

Dormir e acordar em horários parecidos todos os dias ajuda a ajustar o nosso relógio biológico. Quando variamos muito esses horários, fica mais difícil pegar no sono e a qualidade do descanso acaba comprometida. O Renato explica que, sem essa rotina, o corpo tem dificuldade de chegar nas fases mais profundas do sono, que são cruciais para recuperar as energias.

2. Reduza a exposição a telas antes de dormir

Já reparou como o celular ou a TV podem te deixar mais acordado antes de dormir? A luz azul desses dispositivos atrapalha a produção de melatonina, o hormônio “do sono”. A dica é desligar esses eletrônicos pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Assim, você dá um baita descanso para os olhos e para a mente.

3. Cuide do ambiente onde você dorme

Um quarto confortável faz toda a diferença! Se o local for muito claro, barulhento ou quente demais, é fácil acabar acordando à noite. O ideal é garantir um ambiente escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Isso ajuda o corpo a relaxar e a manter um sono profundo.

4. Evite estimulantes no período da noite

A cafeína, que está presente no café e em algumas bebidas energéticas, pode deixar a gente ligado por horas. Dependendo da sensibilidade de cada um, tomar essas bebidas no final da tarde ou à noite pode atrapalhar, sim. Melhor evitar esses estimulantes nas horas que antecedem o descanso.

5. Pratique atividades físicas regularmente

Exercícios são ótimos aliados para melhorar a qualidade do sono. Eles ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Mas atenção: atividades muito intensas perto da hora de dormir podem ter efeito contrário. O ideal é se exercitar algumas horas antes de ir para a cama, garantindo que o corpo tenha tempo de relaxar.

Quando procurar ajuda médica

Se você está tendo dificuldades para dormir com frequência, isso pode ser um sinal de alerta. Renato Gama alerta que se a insônia acontece várias vezes por semana e por meses, é hora de procurar um médico. Dormir mal pode trazer consequências como alterações de humor, dificuldade de concentração e um aumento no risco de problemas mais sérios, como hipertensão e ansiedade.

Cuidar do sono é cuidar da saúde. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados nas suas noites de descanso e melhorar o bem-estar ao longo do dia.