Gabriela Loran e Mell Muzzillo competem no 'Domingão'

Mell Muzzillo e Gabriela Loran. Foto: Reprodução/Instagram
Gabriela Loran e Mell Muzzillo disputam a 'Batalha do Lip Sync' no 'Domingão'

Neste domingo, duas atrizes da novela “Três Graças”, exibida às nove horas na Globo, participarão do quadro mais esperado do “Domingão com Huck”. Gabriela Loran e Mell Muzzillo se enfrentarão na “Batalha do Lip Sync”, uma competição onde celebridades deixam seus set de gravação para brilhar no palco do programa de entretenimento.

O formato do quadro não exige que os participantes tenham habilidades vocais. O objetivo principal é enganar a plateia, fazendo-os acreditar que estão realmente cantando. Ao final da apresentação, o público presente decide quem leva o cinturão de campeã para casa. Para tornar as performances mais atraentes, as participantes contarão com o suporte do balé do programa, além de um elaborado figurino e cenário, e terão tempo para ensaiar.

A competição é dividida em duas partes. O primeiro round serve como aquecimento, com uma produção mais simples e performances menos elaboradas. Já o segundo round é o grande destaque da disputa. Ele se inspira em grandes shows e conta com balé, efeitos especiais e todos os recursos disponíveis para transformar o palco em um espetáculo vibrante.

A participação de Gabriela Loran e Mell Muzzillo no “Domingão” acontece enquanto suas personagens ainda estão em destaque na novela, colocando-as em um dos principais horários da televisão brasileira e mostrando a força da produção.

O “Domingão com Huck” é apresentado por Luciano Huck. A direção geral é de Clarissa Lopes, com direção artística de Hélio Vargas, e a produção fica a cargo de Barbara Maia e Matheus Pereira. A direção de gênero é comandada por Monica Almeida.

