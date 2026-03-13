Gabriela Loran e Mell Muzzillo competem no ‘Domingão’

Neste domingo, duas atrizes da novela “Três Graças”, exibida às nove horas na Globo, participarão do quadro mais esperado do “Domingão com Huck”. Gabriela Loran e Mell Muzzillo se enfrentarão na “Batalha do Lip Sync”, uma competição onde celebridades deixam seus set de gravação para brilhar no palco do programa de entretenimento.

O formato do quadro não exige que os participantes tenham habilidades vocais. O objetivo principal é enganar a plateia, fazendo-os acreditar que estão realmente cantando. Ao final da apresentação, o público presente decide quem leva o cinturão de campeã para casa. Para tornar as performances mais atraentes, as participantes contarão com o suporte do balé do programa, além de um elaborado figurino e cenário, e terão tempo para ensaiar.

A competição é dividida em duas partes. O primeiro round serve como aquecimento, com uma produção mais simples e performances menos elaboradas. Já o segundo round é o grande destaque da disputa. Ele se inspira em grandes shows e conta com balé, efeitos especiais e todos os recursos disponíveis para transformar o palco em um espetáculo vibrante.

A participação de Gabriela Loran e Mell Muzzillo no “Domingão” acontece enquanto suas personagens ainda estão em destaque na novela, colocando-as em um dos principais horários da televisão brasileira e mostrando a força da produção.

O “Domingão com Huck” é apresentado por Luciano Huck. A direção geral é de Clarissa Lopes, com direção artística de Hélio Vargas, e a produção fica a cargo de Barbara Maia e Matheus Pereira. A direção de gênero é comandada por Monica Almeida.