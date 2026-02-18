Grazi Massafera estreia em março na Band com ‘Dona Beja’

A novela “Dona Beja”, que se destacou como a mais assistida na plataforma de streaming desde sua estreia, chegará à TV aberta em março, com exibição programada pela Band. A emissora confirmou que a trama, que tem Grazi Massafera como protagonista, será uma aposta para o horário nobre, indicando uma intenção de unir os sucessos do streaming e da televisão.

Embora a data e o horário exatos ainda não tenham sido anunciados, a expectativa é que a novela comece a ser exibida às 20h30, logo após a série “Cruel Istambul”. A estreia na Band coincide com o término da exibição na HBO Max, que está previsto para o final de março.

Apesar de ser líder no streaming, os números de “Dona Beja” apresentam um contraste em relação a outra novela popular, “Beleza Fatal”, que teve grande repercussão no início de sua exibição em 2025. Especialistas analisam que, mesmo com resultados positivos, “Dona Beja” ainda está abaixo do desempenho de sua antecessora, gerando um debate sobre seu alcance e sucesso.

Adicionalmente, a novela se tornou um tópico de discussão por conta da escalação do ator Pedro Fasanaro para interpretar Severina, uma personagem identificada como mulher trans no século 19. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais criticou essa escolha, alegando que promove a “trans fake” — uma prática comum na televisão brasileira que se refere à escolha de atores cisgêneros para papéis de personagens trans. Em resposta, a HBO Max defendeu sua decisão criativa, afirmando que o objetivo é representar adequadamente a comunidade LGBTQIAPN+ no contexto histórico da trama.

Portanto, a chegada de “Dona Beja” à Band não só destaca uma nova aposta da emissora, mas também ocorre em meio a um importante debate sobre representação e diversidade nas produções televisivas.