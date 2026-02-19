Nova York é o tema da nova temporada de ‘Globo Repórter’ na Globo

Nesta sexta-feira, dia 20, o programa “Globo Repórter” inicia sua nova temporada com novidades na apresentação e reportagens de Nova York. William Bonner e Sandra Annenberg formam uma nova dupla na bancada, trazendo um formato mais intimista em um estúdio renovado.

Bonner, que participa pela primeira vez do programa, compartilha ansiedade e entusiasmo em sua estreia: “É uma grande novidade estar aqui, e poder contar com Sandra, minha amiga de longa data, é ainda mais especial.” Para Annenberg, a parceria com Bonner proporciona uma felicidade única: “Estou muito animada para essa nova jornada com ele e com o Nilson Klava, que também faz sua estreia.”

Nilson Klava, correspondente da Globo, apresenta uma série de reportagens gravadas em diferentes estações do ano em Nova York. A proposta é mostrar a cidade através dos olhos de quem a vive. Klava é guiado por cinco correspondentes da Globo, que revelam os lugares que fazem parte de suas rotinas.

Sandra Coutinho, que mora em Nova York há uma década, leva Klava ao Central Park, onde a piscina foi recentemente reformada. Jorge Pontual, outro correspondente, mostra o Little Island, um parque construído sobre o Rio Hudson. Candice Carvalho, por sua vez, navega com Klava para apresentar Manhattan a partir da água.

No outono, Klava se junta a um desfile de Halloween na Sexta Avenida, um dos eventos culturais marcantes da temporada. Além disso, Annenberg e Bonner fazem uma participação especial, acompanhando Klava em uma partida de pickleball—um esporte em ascensão nos Estados Unidos—e em um almoço em um restaurante de carnes no Brooklyn, bairro conhecido por sua diversidade e cultura.

Klava expressa sua felicidade por iniciar o programa em um momento tão especial: “Nova York é uma cidade que está sempre mudando. Vamos mostrar suas várias facetas no programa.” As reportagens de Klava vão ao ar nas edições de 20 e 27 de fevereiro.