5 dicas para dentes bonitos e naturais ao longo da vida

Com o aumento da expectativa de vida, cuidar bem dos dentes virou um dos grandes desafios e prioridades na saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, um quarto da população mundial terá 60 anos ou mais. Isso dá aproximadamente 2 bilhões de pessoas que, em sua maioria, estarão com os dentes naturais ainda intactos. A saúde bucal já não é só uma questão de estética; é fundamental para a qualidade de vida e o bem-estar.

O dentista Leonardo Acioli, CEO da SorriaMed, destaca que a odontologia preventiva avançou bastante e tem trazido resultados animadores. Hoje, é comum termos avós que chegam aos 80, 90 anos — ou até mais! — com a dentição original. Quem já passou da linha de 60 anos e ainda tem todos os dentes pode perceber como isso impacta a mastigação e, consequentemente, a alimentação. Ser capaz de comer bem, incluir frutas e verduras na dieta facilita manter a saúde em dia.

A seguir, confira algumas dicas essenciais para cuidar melhor da saúde bucal e garantir que seus dentes naturais permaneçam com você mesmo após vários anos.

1. Invista na higiene bucal diária: técnica e regularidade

O primeiro passo é uma boa higiene bucal. Escovar os dentes ao menos três vezes por dia é crucial, e o uso de fio dental ou escovas interdentais é indispensável. Isso ajuda a evitar a formação de placas, cáries e doenças nas gengivas. Acioli ressalta que a qualidade da escovação é mais importante que a quantidade. É melhor usar escovas de cerdas macias para garantir uma limpeza eficaz, sem machucar.

E não podemos esquecer das consultas regulares ao dentista. Essas visitas são essenciais para identificar problemas antes que se tornem grandes dores de cabeça — e de bolso! Exames clínicos e radiográficos ajudam a detectar alterações no estágio inicial, permitindo intervenções menos invasivas e menos custosas.

2. Cuide da alimentação (mais do que evitar açúcar)

Uma dieta equilibrada é um dos segredos para manter os dentes saudáveis. Aposte em alimentos ricos em cálcio, vitamina D e fósforo; eles são fundamentais para fortalecer dentes e ossos. Mas atenção! O consumo excessivo de açúcar e alimentos ácidos, como refrigerantes, pode ser um convite para as cáries. Mesmo frutas duras podem causar fraturas se seus dentes não estão em um bom estado, então todo cuidado é válido.

3. Adapte sua rotina ao envelhecimento

Conforme envelhecemos, nosso corpo passa por várias mudanças, e a boca também sente esse reflexo. A redução da saliva, conhecida como xerostomia, pode facilitar o surgimento de cáries e causar mau hálito. Muitas vezes, doenças crônicas ou medicamentos também podem atrapalhar a higiene bucal. Mas calma! Temos ótimas tecnologias a nosso favor, como escovas elétricas e irrigadores orais, que ajudam a manter a saúde bucal mais em dia.

4. Não normalize a perda de dentes

Por muito tempo, perder dentes foi visto como algo normal ao envelhecer. No entanto, esse pensamento pode levar à negligência dos cuidados preventivos. Hoje, sabemos que a maioria das perdas dentárias decorre de problemas que podem ser prevenidos, como cáries e periodontite.

Embora implantes e próteses sejam ótimas opções da odontologia moderna, idealmente, devemos preservar os dentes naturais sempre que possível. Cuidar deles ao longo da vida é o melhor caminho. Afinal, nada como morder uma maçã sabendo que são seus dentes de verdade!

E aí, pronto para cuidar ainda mais do seu sorriso?