Daniel, Dilsinho e Vitor Kley festejam Natal no ‘Altas Horas’

O programa Altas Horas realiza uma edição especial de Natal, reunindo artistas de diferentes gerações para apresentações inéditas. Apresentado por Serginho Groisman, o show combina grandes nomes da música, memórias familiares e canções que evocam o espírito natalino.

Uma das atrações principais é a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que é a primeira do mundo formada em uma comunidade. A orquestra se apresenta junto ao Coral de Heliópolis, trazendo uma performance que inclui clássicos da música brasileira, todos com arranjos especiais para celebrar a data.

Entre os convidados, Daniel compartilha recordações de suas tradicionais festas de Natal em família, que costumam contar com até cinquenta pessoas. Ele participa de duetos com Dilsinho, cantando "Estou Apaixonado", e com Vitor Kley, em "Adoro Amar Você". Um dos momentos mais emocionantes da noite é quando Daniel canta "Saudades da Minha Terra" ao lado de seu pai, José Camillo.

Dilsinho, por sua vez, descreve o Natal como uma data para reencontros barulhentos, onde sua família se reúne com cerca de cem pessoas. Ele compartilha memórias de festas repletas de karaokê e cantoria. Vitor Kley fala sobre a importância dos avós nas celebrações, enquanto apresenta "O Sol". Wanderléa recorda sua infância em uma família grande e as mudanças que ocorreram, com parentes agora vivendo fora do país. Ela canta "É Preciso Saber Viver", um dos seus sucessos.

O programa também conta com a presença de Samuel Rosa e Luiz Caldas, que prestam homenagem ao cantor Lô Borges ao interpretarem "Dois Rios". Luiz Caldas menciona como seus Natais em Salvador são mais tranquilos, enquanto Samuel compartilha uma história divertida sobre uma celebração memorável. Ele e Serginho, amigos de longa data, sobem ao palco juntos para cantar "Resposta".

O casal Jane e Herundy relembra sua história de amor, que começou nos anos 1960, e apresentando o clássico "Não Se Vá", uma música que marca sua trajetória.

Dirigido por Serginho Groisman e Adriano Ricco, o especial de Natal do Altas Horas vai ao ar aos sábados, após o programa Três Graças, destacando assim a tradição de encontros emocionantes e de músicas que marcam diversas gerações.