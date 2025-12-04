Google apresenta as novelas e séries mais buscadas em 2025

O Google divulgou um relatório especial sobre as buscas mais realizadas em 2025, revelando as novelas e séries que despertaram maior interesse do público brasileiro. Os dados foram coletados entre 1º de janeiro e 24 de novembro e refletem os títulos que mais cresceram em volume de pesquisas ao longo do ano. Isso significa que a lista inclui não apenas as produções mais pesquisadas, mas também aquelas que ganharam destaque devido a estreias impactantes ou pela retomada de discussões sobre obras que estavam em evidência.

No topo do ranking está a série ‘Round 6’, que continua a cativar o público. Em seguida, aparece ‘Monstro: A História de Ed Gein’, uma produção que intriga e provoca reflexões. A lista prossegue com ‘Beleza Fatal’, ‘Os Donos do Jogo’ e ‘Tremembé’, que destacam a preferência do público por tramas dramáticas que envolvem tensão, crime e dilemas morais.

A seguir, confira as dez produções que mais chamaram a atenção em 2025:

Round 6 Monstro: A História de Ed Gein Beleza Fatal Os Donos do Jogo Tremembé Vale Tudo Garota do Momento A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário Dias Perfeitos Power Couple

Esse levantamento é importante para o setor de TV e streaming, pois ajuda a identificar quais histórias ressoam com diferentes públicos e em quais momentos elas se tornam mais relevantes. Além disso, ao mostrar as tendências de interesse, esses dados podem auxiliar na tomada de decisões sobre investimentos, reposicionamento de catálogos e desenvolvimento de estratégias para atender ao comportamento dos consumidores. Assim, as buscas realizadas se transformam em uma ferramenta estratégica valiosa para produtores e programadores.