Entretenimento

Google apresenta as novelas e séries mais buscadas em 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
1 minuto de leitura
Fotos: Divulgação HBO, Prime Video e Netflix
Google revela novelas e séries de TV e streaming mais buscadas em 2025

O Google divulgou um relatório especial sobre as buscas mais realizadas em 2025, revelando as novelas e séries que despertaram maior interesse do público brasileiro. Os dados foram coletados entre 1º de janeiro e 24 de novembro e refletem os títulos que mais cresceram em volume de pesquisas ao longo do ano. Isso significa que a lista inclui não apenas as produções mais pesquisadas, mas também aquelas que ganharam destaque devido a estreias impactantes ou pela retomada de discussões sobre obras que estavam em evidência.

No topo do ranking está a série ‘Round 6’, que continua a cativar o público. Em seguida, aparece ‘Monstro: A História de Ed Gein’, uma produção que intriga e provoca reflexões. A lista prossegue com ‘Beleza Fatal’, ‘Os Donos do Jogo’ e ‘Tremembé’, que destacam a preferência do público por tramas dramáticas que envolvem tensão, crime e dilemas morais.

A seguir, confira as dez produções que mais chamaram a atenção em 2025:

  1. Round 6
  2. Monstro: A História de Ed Gein
  3. Beleza Fatal
  4. Os Donos do Jogo
  5. Tremembé
  6. Vale Tudo
  7. Garota do Momento
  8. A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário
  9. Dias Perfeitos
  10. Power Couple

Esse levantamento é importante para o setor de TV e streaming, pois ajuda a identificar quais histórias ressoam com diferentes públicos e em quais momentos elas se tornam mais relevantes. Além disso, ao mostrar as tendências de interesse, esses dados podem auxiliar na tomada de decisões sobre investimentos, reposicionamento de catálogos e desenvolvimento de estratégias para atender ao comportamento dos consumidores. Assim, as buscas realizadas se transformam em uma ferramenta estratégica valiosa para produtores e programadores.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Felipe Santana e Rodrigo Carvalho. Foto: Reproduçao/Globo

‘Fantástico’ avalia correspondentes em plantões especiais

2 horas atrás
Astrid Fontenelle. Foto: Reprodução/Instagram

Globo finaliza contrato de Astrid Fontenelle no GNT

4 horas atrás
Guilherme de Pádua. Foto: Reprodução/HBO Max

Globoplay disponibiliza novela ‘Mico Preto’ com 179 capítulos

5 horas atrás
Regina Duarte em Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Globo

Globo reduz capítulos de ‘Rainha da Sucata’ por baixa audiência

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo