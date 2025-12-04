Globo reduz capítulos de ‘Rainha da Sucata’ por baixa audiência

Entretenimento

Regina Duarte em Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Globo
Globo acelera capítulos de 'Rainha da Sucata' por baixa audiência

A TV Globo decidiu antecipar a reprise da novela “Rainha da Sucata” no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. A medida foi tomada após a novela atual, exibida às 17h, ter apresentado índices de audiência abaixo do esperado. Desde sua estreia em 3 de novembro, a novela registrou uma média de apenas 13,3 pontos.

Para melhorar a situação, a emissora condensou o conteúdo da trama, reunindo partes de três capítulos originais em um só. Assim, o capítulo 22 da reprise misturou os episódios 33, 34 e 35 da versão original. Essa estratégia reduziu a duração dos capítulos originais de 48, 46 e 39 minutos para 22, 10 e 20 minutos, respectivamente. A intenção por trás dessa decisão é encurtar a exibição da novela, mantendo, no entanto, a essência da história.

Atualmente, “Rainha da Sucata” apresenta a pior audiência das 17h desde “Paraíso Tropical”, em 2023. A média de 13 pontos mostra uma crescente competitividade entre os programas desse horário e destaca um possível desgaste na audiência da faixa. A nova abordagem visa revitalizar o interesse do público e minimizar possíveis prejuízos comerciais relacionados à baixa audiência.

A reprise da novela é uma parte das comemorações de 60 anos da TV Globo, que também trouxe de volta outras novelas clássicas como “Tieta” e “A Viagem”. Inicialmente, a previsão era que “Rainha da Sucata” ficasse no ar até maio, mas com a condensação dos capítulos, essa permanência pode ser reduzida.

Ambientada em São Paulo, a trama apresenta os dilemas entre os novos-ricos e a elite tradicional em decadência, tendo como protagonistas Maria do Carmo, que enriquece com um ferro-velho, e Laurinha Figueroa, uma socialite que perde sua fortuna. Escrita por Silvio de Abreu, a novela mistura drama e humor ácido, abordando as mudanças econômicas e sociais dos anos 1990. O elenco é composto por nomes como Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, entre outros.

Com essa estratégia, a emissora espera não apenas reposicionar a novela no horário das 17h, mas também abrir novas oportunidades para ajustes na programação, mantendo o uso de clássicos da teledramaturgia como forma de celebrar seu aniversário.

