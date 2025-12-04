Globoplay disponibiliza novela ‘Mico Preto’ com 179 capítulos

A plataforma de streaming Globoplay irá lançar a novela "Mico Preto" em 22 de dezembro, oferecendo aos assinantes a versão completa dessa produção. Exibida originalmente às 19h, em 1990, a novela é especialmente lembrada pela participação de Guilherme de Pádua, um ator cuja trajetória na televisão foi marcada por um crime que chocou o Brasil: o assassinato da atriz Daniella Perez. Guilherme faleceu em 2020, vítima de um infarto.

"Mico Preto" é uma das três novelas em que Pádua atuou. Ele começou sua carreira na trama, teve uma participação na novela "Salomé", em 1991, e depois fez o papel de Bira em "De Corpo e Alma", exibida em 1992. Essas produções nunca foram reprisadas pela emissora e não estão disponíveis no canal Viva ou no "Vale a Pena Ver de Novo". Até o momento, a novela não estava no catálogo de streaming.

Escrita por Marcílio Moraes, Leonor Bassères e Euclydes Marinho, a trama gira em torno do desaparecimento de Áurea Menezes Garcia, uma empresária interpretada por Márcia Real, e a disputa entre os herdeiros pelo controle de seus negócios. A obra também marcou a estreia de Euclydes Marinho como autor na TV Globo, em um formato em que cada roteirista entregava dois capítulos seguidos, sem um roteiro rígido que orientasse as cenas.

A volta de "Mico Preto" faz parte do Projeto Resgate da plataforma, que disponibilizará todos os 179 capítulos da novela. Os seis primeiros episódios poderão ser assistidos por não assinantes, ampliando o acesso ao público. O elenco conta com nomes como Luiz Gustavo, Gloria Pires, Louise Cardoso, Marcos Frota, José Wilker e Eva Wilma, destacando a importância da novela como um registro da teledramaturgia do final da década de 80 e início da década de 90.

A produção é conhecida por seu tom humorístico. Glória Pires a qualificou como uma "comédia nonsense", enquanto Miguel Falabella a descreveu como um projeto ousado, em que os atores tinham liberdade para improvisar falas e criar personagens únicos. Falabella sugere que a liberdade criativa de "Mico Preto" pode ser vista como um precursor da famosa série "Sai de Baixo", que estreou em 1996.

