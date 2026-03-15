Goiânia não resgata ‘Coração Acelerado’ da baixa audiência na Globo

A novela “Coração Acelerado”, exibida pela Globo às 19h, enfrenta dificuldades significativas de audiência. A trama, que tinha como objetivo conquistar o público em Goiânia, não conseguiu atender às expectativas. Durante a primeira semana de março, a novela chegou a ficar atrás da concorrente Record Goiás em vários momentos de audiência, marcando apenas 14,4 pontos contra 16,7 da Record durante o programa “Goiás Record”.

A situação é preocupante, pois a novela foi elaborada com elementos que buscavam se conectar diretamente com o público goiano, incluindo referências ao universo sertanejo e a participação de artistas conhecidos na região, como Ana Castela, Paula Fernandes e a dupla Maiara e Maraísa. Apesar desses esforços, a repercussão da obra não se transformou em engajamento sólido.

Em São Paulo, a situação também não é animadora. A audiência média de “Coração Acelerado” gira em torno de 19 pontos, bem abaixo do que seria desejável, especialmente em um mercado tão competitivo. A Record, mesmo com um jornalismo noturno de audiência mais modesta, como o “Cidade Alerta”, tem conseguido se posicionar bem, enquanto a novela da Globo ainda busca estabilidade.

Apesar do cenário desafiador, o elenco da novela é destacado por seu talento. Os atores Filipe Bragança e Isadora Cruz interpretam o casal principal, enquanto Thomas Aquino atua como o antagonista. Isabelle Drummond, que vive a vilã rural Naiane, também é apontada como uma das boas surpresas da produção.

Nos bastidores, comenta-se que, embora haja bons elementos na trama, falta um fio condutor que mantenha o público engajado. As autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, ambas com experiência em tramas musicais anteriores, ainda não conseguiram criar a conexão desejada neste projeto.

Atualmente, “Coração Acelerado” tem previsão de permanecer no ar até agosto, quando será substituída por uma nova novela, intitulada “Por Você”, desenvolvida por Dino Cantelli e Juliana Peres.