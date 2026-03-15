Globo se destaca na audiência com ‘Em Família com Eliana’

Eliana fez sua estreia no domingo (15) na TV Globo com o programa “Em Família com Eliana”, marcando seu retorno à programação dominical da televisão aberta. A atração promete trazer uma mistura de emoção, música e histórias da vida pessoal dos convidados.

A proposta do programa é que, a cada semana, um convidado especial traga um familiar para participar ao vivo. Na edição inaugural, Eliana contou com a presença de pessoas da sua própria família: seu marido, Adriano Ricco, e seus filhos, Arthur e Manuela, além de sua mãe, Eva, e sua irmã, Helena.

Entre os convidados famosos do dia estavam o cantor Belo e o jornalista Pedro Bial, que compareceu com a esposa, Maria Prata. Juntos, eles participaram de um quadro musical que fez parte do programa.

Em uma reportagem externa, Eliana visitou Brotas, no interior de São Paulo, para conhecer a casa e a rotina do cantor Daniel. A entrevista explorou momentos da vida pessoal do artista, onde ele compartilhou relatos com seus familiares. Vale ressaltar que Daniel foi o último convidado de Eliana em sua despedida do SBT, em julho de 2024.

Na questão da audiência, “Em Família com Eliana” garantiu a liderança para a Globo, embora a medição não tenha sido excepcional. O programa, que foi exibido entre 14h26 e 15h40, registrou 10,6 pontos de audiência, com um pico de 13 pontos e 22,4% de participação no número de TVs ligadas. Em segundo lugar ficou o SBT, com 5,5 pontos com o programa “Domingo Legal”, enquanto a Record alcançou 4,4 pontos com o game show “Boom!”, apresentado por Tom Cavalcante.

O programa é conduzido por Eliana e tem direção de Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva e roteiro final de Raq Affonso. A direção de gênero é de Mônica Almeida.