GNT vai lançar programa de entrevistas com Luciano Huck

A partir de 2026, o programa “Domingão com Huck”, apresentado por Luciano Huck, passará por mudanças significativas. Entre as novidades, destaca-se a criação de um quadro de humor que incluirá desafios para a plateia. Além disso, o clássico formato “Você Decide” será reintroduzido. Nesta nova versão, o público poderá participar ativamente em momentos decisivos, ampliando a interatividade do programa.

Nos bastidores, a produção do “Domingão” está se tornando ainda mais relevante. Haverá um aumento no número de episódios ao vivo, especialmente em função da Copa do Mundo e, posteriormente, das eleições. Isso permitirá que a plateia presente no estúdio interaja em tempo real com o público que assiste de casa.

O regresso de “Você Decide” promete trazer mais emoção, já que os telespectadores poderão influenciar o desenrolar das histórias durante o programa. O novo quadro de humor também busca tornar a atração mais dinâmica, promovendo uma conexão mais forte entre a audiência e o que acontece durante as gravações.

Além dessas inovações, outros quadros foram planejados para a temporada, como “Quem Quer Ser Um Milionário?”, “The Wall”, “Batalha do Lip Sync”, “Quem Vem Pra Cantar?”, “Três Minutos Para Brilhar”, “Raid the Cage” e “Silence Is Golden”. Essas atrações têm o objetivo de diversificar o entretenimento oferecido aos domingos, atingindo diferentes faixas etárias e perfis de público.

Para coordenar todo esse movimento, a produção conta com uma equipe experiente. Clarissa Lopes assume como diretora-geral, enquanto Hélio Vargas é o diretor artístico. Barbara Maia e Matheus Pereira estão responsáveis pela produção, e Mônica Almeida cuida da direção de gênero. Essa equipe reforça a importância do “Domingão” na estratégia da programação da emissora.

Simultaneamente, o GNT está planejando um novo programa de entrevistas com Luciano Huck. A ideia é aproveitar o talento do apresentador em conversas e entrevistas impactantes. Recentemente, Huck entrevistou o príncipe William da Inglaterra em seu programa e também viajou à Ucrânia em 2024 para conversar com o presidente Volodymyr Zelensky, experiência que rendeu o documentário “Não Está Tudo Bem”, exibido pela GloboNews. Essas iniciativas refletem o interesse em explorar temas relevantes e promover diálogos importantes na televisão brasileira.