Entretenimento

GNT vai lançar programa de entrevistas com Luciano Huck

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Luciano Huck. Foto: Reprodução/Globo
GNT projeta programa de entrevistas liderado por Luciano Huck

A partir de 2026, o programa “Domingão com Huck”, apresentado por Luciano Huck, passará por mudanças significativas. Entre as novidades, destaca-se a criação de um quadro de humor que incluirá desafios para a plateia. Além disso, o clássico formato “Você Decide” será reintroduzido. Nesta nova versão, o público poderá participar ativamente em momentos decisivos, ampliando a interatividade do programa.

Nos bastidores, a produção do “Domingão” está se tornando ainda mais relevante. Haverá um aumento no número de episódios ao vivo, especialmente em função da Copa do Mundo e, posteriormente, das eleições. Isso permitirá que a plateia presente no estúdio interaja em tempo real com o público que assiste de casa.

O regresso de “Você Decide” promete trazer mais emoção, já que os telespectadores poderão influenciar o desenrolar das histórias durante o programa. O novo quadro de humor também busca tornar a atração mais dinâmica, promovendo uma conexão mais forte entre a audiência e o que acontece durante as gravações.

Além dessas inovações, outros quadros foram planejados para a temporada, como “Quem Quer Ser Um Milionário?”, “The Wall”, “Batalha do Lip Sync”, “Quem Vem Pra Cantar?”, “Três Minutos Para Brilhar”, “Raid the Cage” e “Silence Is Golden”. Essas atrações têm o objetivo de diversificar o entretenimento oferecido aos domingos, atingindo diferentes faixas etárias e perfis de público.

Para coordenar todo esse movimento, a produção conta com uma equipe experiente. Clarissa Lopes assume como diretora-geral, enquanto Hélio Vargas é o diretor artístico. Barbara Maia e Matheus Pereira estão responsáveis pela produção, e Mônica Almeida cuida da direção de gênero. Essa equipe reforça a importância do “Domingão” na estratégia da programação da emissora.

Simultaneamente, o GNT está planejando um novo programa de entrevistas com Luciano Huck. A ideia é aproveitar o talento do apresentador em conversas e entrevistas impactantes. Recentemente, Huck entrevistou o príncipe William da Inglaterra em seu programa e também viajou à Ucrânia em 2024 para conversar com o presidente Volodymyr Zelensky, experiência que rendeu o documentário “Não Está Tudo Bem”, exibido pela GloboNews. Essas iniciativas refletem o interesse em explorar temas relevantes e promover diálogos importantes na televisão brasileira.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Agrado Garcia (Isadora Cruz). Foto: Globo/Manoela Mello

Coração acelerado revela assédio e machismo no sertanejo

3 horas atrás
Debora Ozório e Jade Picon gravam microdrama. Foto: TV Globo

Jade Picon e Debora Ozório aparecem em novela da Globo

23 horas atrás
Foto: Divulgação/Globo

Capítulos de 24 a 29 de novembro de 2025

1 dia atrás
Sandra (Flávia Alessandra). Foto: Reprodução/Globo

Sandra ataca Candinho em cena impactante de ‘Êta Mundo Melhor!’

2 dias atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo