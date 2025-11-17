Coração acelerado revela assédio e machismo no sertanejo

A nova novela das sete da Globo, intitulada "Coração Acelerado", estreia no dia 12 de janeiro de 2026. A trama traz uma abordagem inovadora ao discutir o assédio moral e sexual no ambiente sertanejo, um tema que pouco tem sido explorado na televisão brasileira, especialmente em um horário dedicado a histórias mais leves.

A protagonista, Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, é uma jovem cantora que decide não se submeter ao machismo presente na indústria da música. Sua história se entrelaça com a de João Raul, um famoso cantor sertanejo universitário, vivido por Filipe Bragança, além das intrigas de uma influenciadora digital que almeja a fama e o sucesso. A relação entre Agrado e João reabre antigas memórias e define o início da trajetória dos dois no mundo da música.

Desde o início, a novela destaca que sua proposta vai além de romances e melodias. Ela busca expor o ambiente opressor que muitas mulheres enfrentam ao tentar seguir uma carreira no sertanejo. Tal abordagem foi inspirada em relatos reais de mulheres que enfrentaram propostas inadequadas e situações de troca de favores em bastidores da música. As autoras, Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, ouviram essas histórias para moldar o conflito que a protagonista enfrentará na narrativa.

A trama não apenas aborda a luta de Agrado contra o machismo, mas também ilustra o controle que o empresário de João Raul e a influenciadora Naiane exercem sobre sua carreira. Isso evidencia como o sistema muitas vezes tenta limitar o espaço da mulher, impondo regras que dificultam sua liberdade e autenticidade.

Filmada em locações reais no entorno de Goiânia, Goiás, a novela traz uma representação autêntica do universo sertanejo. A ambientação inclui figurinos que misturam a moda country tradicional com o estilo digital contemporâneo, além de uma trilha sonora que conta com a participação de artistas e duplas sertanejas reais, enriquecendo ainda mais a experiência do público.

"A Coração Acelerado" promete entreter e emocionar, ao mesmo tempo em que provoca reflexões sobre questões sociais relevantes. A direção artística, liderada por Carlos Araújo, busca equilibrar os elementos de comédia romântica, música e debates profundos sobre poder e direitos femininos, criando um espaço importante para diálogos sobre a resistência feminina no cenário musical.

Ficha Técnica

Título: Coração Acelerado

Faixa: Novela das sete da Globo

Estreia: 12 de janeiro de 2026

Autoras: Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Direção artística: Carlos Araújo

Protagonistas: Isadora Cruz (Agrado Garcia), Filipe Bragança (João Raul)

Enredo central: Ascensão de uma jovem cantora no sertanejo e enfrentamento ao machismo e ao assédio no meio musical

Ambientação: Universo sertanejo contemporâneo, com estética digital e trilha sonora original