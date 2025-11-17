Notícias

Civita di Bagnoregio: a vila italiana que resiste à erosão

Suspensa sobre um penhasco de 443 metros e acessível apenas por uma ponte pedonal de 300 metros construída nos anos 1960, a vila italiana de Civita di Bagnoregio resiste à erosão e mantém viva “a cidade que morre”
Vista de longe, Civita di Bagnoregio parece flutuar entre as nuvens. Essa encantadora vila italiana está localizada no topo de um penhasco de tufo vulcânico, a impressionantes 443 metros de altitude. Cercada por vales profundos, essa paisagem é como uma obra de arte esculpida pela natureza. Para quem a vê pela primeira vez, é quase inacreditável pensar que alguém possa viver ali. Mas, ao longo dos séculos, os moradores conseguiram resistir à erosão, às perdas e ao isolamento que transformaram Civita em uma das paisagens mais dramáticas da Europa.

A única maneira de entrar na vila é a pé, através de uma ponte pedonal de cerca de 300 metros. Desde a década de 1960, essa ponte substitui antigas passagens, que foram destruídas por deslizamentos. Aqui, carros, motos e caminhões não têm vez. O que chega até Civita — sejam alimentos ou materiais de construção — é transportado manualmente ou por carrinhos elétricos autorizados. Essa limitação pode parecer um desafio em qualquer outra cidade, mas, para Civita, ela se transformou em sua marca registrada: um lugar suspenso no tempo, desconectado do ritmo acelerado do mundo moderno.

A força e a fragilidade de uma cidade construída sobre tufo vulcânico

O material que dá suporte à vila é ao mesmo tempo belo e arriscado. O tufo vulcânico, formado por cinzas de erupções antigas, é leve e permite construções. Contudo, sua natureza porosa é extremamente sensível à erosão. Ventos fortes, chuvas e variações climáticas danificam constantemente as paredes do penhasco. Com o passar dos séculos, partes da cidade já desabaram.

Relatórios geológicos relatam que Civita perdeu várias áreas desde a Idade Média. Bairros inteiros desapareceram, dando a ela o triste apelido de “la città che muore”, ou "a cidade que morre". No entanto, essa fragilidade não desmotivou moradores e autoridades na busca pela preservação. Desde o século passado, diversas iniciativas foram implementadas: reforço de encostas, restaurações e monitoramento constante para tentar desacelerar o processo de erosão. O objetivo é proteger não apenas um cartão-postal, mas um verdadeiro patrimônio histórico.

Uma vila medieval preservada pelo isolamento

Ao atravessar a ponte, é como adentrar em um mundo suspenso no tempo. Ruas estreitas, escadarias de pedra e casas com portas baixas e janelas assimétricas formam um cenário que parece ter parado no tempo. O isolamento geográfico ajudou a manter a arquitetura medieval praticamente intacta.

Com poucos habitantes, atualmente, Civita abriga apenas algumas dezenas de moradores permanentes. Essa escassez de população ajuda a manter a vila viva, não apenas como um museu. Em certos momentos do dia, como ao amanhecer e ao entardecer, o silêncio toma conta, quebrado apenas pelo som do vento nos vales ao redor. Esse ambiente tranquilo, que poderia dar um ar de abandono, é um dos grandes atrativos da vila. A autenticidade do lugar atrai turistas de todos os cantos. Antes mesmo do boom das redes sociais, Civita já era vista por documentaristas, arquitetos e geólogos. Hoje, é um dos destinos mais visitados do centro da Itália.

A ponte que salvou a vila do desaparecimento

Construída nos anos 1960, a ponte pedonal é essencial para a conexão e sobrevivência da vila. Antes dela, as passagens eram irregulares e muitas vezes se tornavam perigosas, dificultando a vida dos moradores. A nova ponte trouxe estabilidade e viabilizou a chegada de serviços essenciais, além de tornar a visita à vila uma opção prática.

Leve e estreita, a ponte contrasta com a imponente muralha natural que sustenta Civita. Ela serve como um lembrete de que a vila depende dessa ligação. Em dias de tempestade, quando a neblina encobre o penhasco, a ponte parece desaparecer, reforçando a sensação de um lugar suspenso entre céu e terra.

O futuro de uma cidade que tenta não desaparecer

Apesar das medidas de contenção e da popularidade turística, Civita ainda enfrenta desafios. A cada estação chuvosa, a erosão do tufo aumenta em áreas vulneráveis. Especialistas locais se empenham em mapear fraturas, reforçar pontos críticos e restaurar construções ameaçadas.

Recentemente, alguns projetos inovadores, feitos em parceria com universidades, estão utilizando sensores e técnicas de escaneamento 3D para monitorar minuciosamente qualquer movimentação na encosta. A meta é clara: garantir que Civita continue existindo.

Entretanto, há uma ironia nessa resistência. A cidade é celebrada justamente por sua fragilidade. A sensação de que o tempo lá passa de forma diferente transforma Civita não só em um destino turístico, mas em um símbolo de resiliência.

A força poética de uma cidade que insiste em existir

Do alto do penhasco, envolta por vales moldados ao longo de milhões de anos, Civita di Bagnoregio se mantém vibrante. A ponte estreita é um elo com o presente, enquanto suas casas esculpidas no tufo são testemunhas de séculos de adaptação. O silêncio, tão raro nas cidades modernas, ecoa como um lembrete de que alguns lugares existem não por conveniência, mas por pura identidade.

Enquanto houver moradores cruzando a ponte, turistas explorando suas ruas e cientistas dedicados à sua preservação, Civita permanecerá mais do que uma aldeia isolada. Ela será sempre um testemunho de que a beleza pode emergir mesmo nos riscos de desaparecer.

