Fátima Bernardes discute novo projeto de entretenimento no SBT

Fátima Bernardes Em Discussões para Projeto no SBT a Partir de 2026

A apresentadora Fátima Bernardes está em negociações com o SBT para um novo projeto de entretenimento que deve começar em 2026. Essa movimentação marca uma possível mudança na sua carreira na televisão, após um período de incertezas profissionais. A negociação se dá diretamente com Daniela Beyruti, executiva da emissora, enquanto Patrícia Abravanel atua como intermediária entre as partes.

Desde que saiu do programa "Encontro", em julho de 2022, Fátima optou por projetos de curta duração que se encaixassem melhor em sua agenda. A jornalista apresentou a última edição do "The Voice Brasil" em 2022 e, em outubro de 2023, lançou o programa "Assim Como a Gente" no GNT, que aborda temas íntimos sobre relacionamentos. Desde então, ela não comandou mais nenhum programa fixo na TV aberta.

Durante sua passagem pela antiga emissora, dois projetos com a apresentadora foram testados, mas nenhum deles foi aprovado. Isso alimentou a expectativa de que ela encontrasse um novo espaço na grade de programação, levando muitos a acreditarem que seu papel na emissora não é mais prioridade.

Por outro lado, o SBT está passando por uma reestruturação na sua programação e busca fortalecer sua grade de entretenimento. Sob a direção de Daniela Beyruti, a emissora busca talentos que tragam credibilidade e atraiam anunciantes, além de se conectar com públicos que migraram para plataformas digitais. Fátima, que prefere projetos semanais ou por temporadas, se encaixa nesse novo modelo que o SBT está avaliando.

A possível chegada de Fátima ao SBT reflete uma tendência mais ampla no mercado, onde grandes apresentadores estão reavaliando seus contratos e buscando acordos mais flexíveis. Essa mudança pode ser vista como uma forma de oferecer mais controle sobre seus projetos e sua imagem.

Após dois anos e meio dedicados a projetos específicos, Fátima demonstra estar aberta a novas propostas e a um reposicionamento na TV aberta. Se a mudança se concretizar, poderá ser um marco significativo nas relações entre as emissoras e seus talentos.