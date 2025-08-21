Acerte ou caia! completa um ano com edição especial

O game show “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante, comemora seu primeiro ano de exibição com um programa especial no próximo domingo, dia 24 de agosto, às 15h45, na Record. Desde sua estreia em 25 de agosto de 2024, o programa conquistou a audiência e se tornou uma das principais opções de entretenimento nas tardes de domingo.

Para celebrar essa marca, o palco do programa receberá 11 ex-participantes que já foram campeões em edições anteriores. Eles terão a oportunidade de reviver as emoções do jogo e disputar novamente o prêmio de R$ 300 mil. Apenas um deles poderá se tornar bicampeão, enquanto os demais enfrentarão o desafio de não cair no famoso buraco do cenário.

Entre os convidados estão figuras conhecidas e populares como a atriz Vanessa Gerbelli, a campeã olímpica Maurren Maggi, o modelo e DJ Jesus Luz, a influenciadora e ex-BBB Emily Araújo, e o mágico Ben Ludmer. O elenco também contará com o humorista Bruno Motta, o apresentador André Vasco, e os atores Rodrigo Phavanello e Pierre Bittencourt, além da ex-BBB Raquele Cardozo e da ex-paquita Ana Paula Almeida. Todos eles já mostraram suas habilidades em edições anteriores e agora voltam para tentar repetir seus sucessos.

O programa, produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, mantém uma mistura de entretenimento, suspense e humor, que se destaca pela combinação de celebridades enfrentando o desafio do inesperado. Um erro pode levar o participante diretamente para o fundo do buraco, aumentando a adrenalina da competição.

Quem não puder assistir à edição ao vivo terá a chance de conferir todos os episódios de “Acerte ou Caia!” disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus. Assim, o público pode acompanhar tanto os novos episódios quanto relembrar momentos marcantes da temporada anterior.