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Domingo Legal recebe Manu Bahtidão e equipe de Fábrica de Casamentos

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Fotos: Rogerio Pallatta/SBT
'Domingo Legal' recebe cantora Manu Bahtidão e o elenco de 'Fábrica de Casamentos'

Neste domingo, 21 de março, o programa Domingo Legal trará uma edição especial repleta de atrações no SBT, começando às 11h15. O público pode esperar uma programação vibrante, com jogos clássicos, música ao vivo e muitas provas divertidas para toda a família.

Um dos destaques do programa será o quadro Passa ou Repassa, onde duas equipes se enfrentarão em desafios emocionantes. De um lado, estarão Ana Furtado, Beca Milano, Lucas Anderi e Mari Dedivitis, representando o novo programa Fábrica de Casamentos, que será estreado no dia 1º de abril. Do outro lado, o time azul será formado por Ricardo Macchi, Gabi Lopes, Nando Cunha e Alexandre Slaviero.

A música ao vivo ficará sob o comando de Manu Bahtidão, que cantará seus sucessos e também participará do quadro Cardápio da Sorte, onde enfrentará desafios criados pela chef Andréia Pimentel. Esse momento prometerá uma mistura interessante de culinária, humor e leveza.

Além do Passa ou Repassa, outros quadros de competição também farão parte da edição. No quadro Tô Liso, cinco participantes por rodada tentarão subir uma escada gigante e escorregadia em busca de prêmios em dinheiro. Já no famoso Comprar é Bom, Levar é Melhor, a família Rodrigues, de Sorocaba (SP), terá a chance de responder a sete perguntas que podem render até 80 mil reais em prêmios.

O quadro Até Onde Você Chega? também será apresentado em uma nova edição, trazendo desafios e decisões arriscadas para os participantes. Com uma combinação de provas emocionantes, música envolvente e a participação de convidados especiais, o programa promete manter sua tradição de entretenimento, descontração e histórias de superação aos domingos.

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