Globo finaliza contrato de Astrid Fontenelle no GNT

Astrid Fontenelle encerra parceria com a TV Globo após 17 anos

A apresentadora Astrid Fontenelle está deixando a TV Globo, após 17 anos de contrato. A decisão de não renovar o acordo ocorre junto com o cancelamento do programa "Admiráveis Conselheiras", que ela comandava no canal por assinatura GNT. Essa mudança faz parte de um grande plano de reestruturação financeira previsto para 2026.

Astrid confirmou as informações e revelou que foi pega de surpresa pela decisão. Em uma declaração, comentou: "Sim, é verdade. O ‘Chegadas e Partidas’, outro programa que lidero, terá sua última temporada exibida em breve no ‘Fantástico’ e, depois, uma versão estendida no GNT. Vida solo! E creia, vem coisa boa por aí. Fui pega de surpresa, claro. Mas tá tudo certo. Ciclos se encerram. Bora abrir novos."

A emissora seguirá exibindo a última leva de episódios de "Chegadas e Partidas" entre o final de 2025 e o começo de 2026. O programa vai continuar no "Fantástico" como um quadro, e a versão ampliada já estava gravada anteriormente, garantindo sua exibição.

Astrid começou sua carreira na Globo em 2007, apresentando o programa "Happy Hour". Sua trajetória na emissora se consolidou com a liderança do "Saia Justa" por dez anos, entre 2013 e 2023. Ela também foi responsável por transformar o quadro de histórias em aeroportos em um dos principais sucessos de audiência da televisão fechada no Brasil.

Apesar da saída, Astrid permanece ativa nas redes sociais e recebeu apoio de diversos colegas do meio artístico. Este momento marca sua transição para o mercado independente, onde poderá negociar novos formatos e contratos com diferentes plataformas de conteúdo.