Globo garante Antônio Fagundes em ‘Quem Ama, Cuida’

Antonio Fagundes está de volta às novelas após um período de afastamento que durou desde 2019. O ator foi escalado para interpretar Artur na novela "Quem Ama, Cuida", escrita por Walcyr Carrasco, que irá ao ar a partir de maio de 2026, ocupando o horário das nove na TV Globo.

A renovação do contrato foi rápida, uma vez que Fagundes inicialmente havia recusado um convite para outra função dentro da mesma trama. A negociação avançou quando a emissora atendeu uma demanda importante do ator: ele só se compromete a gravar três dias por semana, geralmente de segunda a quarta. Essa condição foi estabelecida para que ele pudesse continuar com sua carreira no teatro, onde se apresenta de quinta a domingo.

O personagem de Fagundes, Artur, é um empresário idoso que decide mudar sua vida após perceber que está sustentando seus irmãos, Pilar e Ulisses. Em um ato de decisão, ele decide deixar sua herança para Adriana, uma fisioterapeuta que o atende, e chega a se casar com ela. Contudo, Artur morre logo após o casamento, e sua morte será um momento crucial da novela. Adriana, acusada de assassinato, passa anos na prisão e, ao ser liberada, busca provar sua inocência e se vingar, contando com a ajuda de Pedro, um advogado que se torna seu aliado.

Embora Fagundes apareça principalmente nos primeiros capítulos, sua presença pode ser revisitada por meio de flashbacks ao longo da história, dependendo do desenrolar da trama. Esta será a terceira colaboração do ator com Walcyr Carrasco, reforçando uma parceria de sucesso que já aconteceu em "Amor à Vida" e no remake de "Gabriela".

Além de sua participação na novela, Fagundes está confirmado para um filme nos Estúdios Globo, representando um retorno significativo à emissora, com a qual tem um histórico de mais de quatro décadas. Em 2020, ele encerrou um contrato fixo, mas agora retoma a sua trajetória de forma promissora.

O ator expressou sua alegria em voltar, afirmando que está muito feliz com novos projetos à vista. A emissora também celebrou o retorno de Fagundes, considerando-o uma figura icônica do audiovisual brasileiro e destaque na equipe.

A vinda de Antonio Fagundes para "Quem Ama, Cuida" é considerada uma movimentação estratégica para dar força à novela desde o início, equilibrando sua agenda entre a televisão, o cinema e o teatro, mantendo sua presença ativa em várias frentes artísticas.

Ficha Técnica