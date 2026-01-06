Entretenimento

Globo usa ‘BBB 26’ para aumentar o Ibope no horário nobre

Vem aí o BBB26. Foto: Divulgação
Globo aposta no 'BBB 26' para recuperar o Ibope do horário nobre

A Globo está apostando suas fichas na 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB), que estreia no dia 12 de janeiro. Essa nova temporada surge em um momento em que a emissora enfrenta desafios com a baixa audiência de sua programação noturna, especialmente após o desempenho insatisfatório da série “Três Graças”.

O reality show vem de uma fase de desgaste devido à temporada anterior, mas a Globo promete novidades para revigorar o interesse do público. Desta vez, a competição contará com três grupos distintos: os anônimos, conhecidos como “pipocas”, os “camarotes” e um grupo de veteranos, incluindo ex-participantes que fizeram história no programa. Entre os nomes cogitados para retornar estão Ana Paula Renault, do BBB 16, e Lia Khey, do BBB 10, que poderão trazer uma nova dinâmica ao jogo.

Uma das grandes novidades desta temporada é a criação de um “laboratório especial”, onde pessoas externas poderão competir por uma vaga na casa. Os candidatos farão provas e participarão de atividades, buscando o aval do público para substituir algum participante já presente no jogo. Essa mudança promete aumentar a imprevisibilidade e manter o público ainda mais engajado.

Tadeu Schmidt mantém-se como apresentador, e a estrutura do programa busca criar novas narrativas para atrair a audiência. A Globo também introduzirá três “Big Fones”, cujas mensagens e decisões serão controladas pelo público, elevando o nível de interatividade do programa e solidificando a competição como um evento central na programação.

A revelação dos participantes será um momento de destaque e acontecerá no mesmo dia do último episódio da novela “Dona de Mim”, o que reforça a estratégia da Globo de transformar essa apresentação em um grande evento, importante para reconquistar a audiência no horário nobre. A expectativa é alta para que o BBB 26 consiga recuperar a atração do público e trazer novos ares à programação da emissora.

