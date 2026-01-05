Entretenimento

Audiência de 'Domingo Espetacular' aumenta com prisão de Maduro

Roberto Cabrini. Foto: Reprodução/Record
Audiência de 'Domingo Espetacular' cresce com cobertura da prisão de Maduro

No dia 4 de janeiro, o programa ‘Domingo Espetacular’ alcançou um resultado notável na audiência da televisão aberta, liderando com uma média de 7,5 pontos entre 18h25 e 22h31. Esse desempenho foi especialmente significativo, pois foi o melhor resultado da Record em cinco meses. O programa conseguiu ainda um pico de 9 pontos e uma participação de 13,3% na preferência do público.

Esse aumento na audiência se deve, em grande parte, à estratégia do programa de investir em uma cobertura internacional abrangente. Um dos principais temas abordados foi a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na prisão de Nicolás Maduro, ex-presidente daquele país. A cobertura incluiu reportagens que exploraram as implicações legais dessa ação nos Estados Unidos.

As contribuições de Roberto Cabrini foram fundamentais, pois ele reportou os efeitos da crise na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Ari Peixoto também esteve presente, retratando o fluxo de pessoas entre as cidades de Boa Vista e Pacaraima, no extremo norte do Brasil. Essas reportagens trouxeram à tona a gravidade da situação e os desdobramentos da crise diplomática.

Além disso, o programa contou com a participação dos correspondentes internacionais Mathias Brotero, de Washington, e Patricia Nielsel, de Londres, que ajudaram a enriquecer a análise sobre os impactos da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

Os apresentadores Camila Busnello e Luiz Fara Monteiro foram responsáveis pela condução do programa, ainda que o foco tenha sido a cobertura dos eventos internacionais. A estratégia da Record de se destacar nesse dia foi um divisor de águas, especialmente em um horário que tradicionalmente é dominado por concorrentes, como o SBT, que exibiu programas como ‘Roda a Roda’ e ‘Programa Silvio Santos’, ambos ficando atrás com apenas 6,1 pontos.

Com essa forte abordagem investigativa e a cobertura em tempo real de um dos maiores eventos políticos recentes na América Latina, a Record não apenas aumentou sua audiência, mas também firmou ainda mais o ‘Domingo Espetacular’ como uma referência no jornalismo televisivo aos domingos.

