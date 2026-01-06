Audiência da Record Rio cresce e lidera sobre canais pagos

A Record Rio encerrou o ano de 2025 com um desempenho notável em termos de audiência, superando pela segunda vez consecutiva a média dos canais pagos na região. Entre as 7h e 24h, de segunda a sexta-feira, a emissora registrou uma média de 6 pontos e 21% de share, o que representa o melhor resultado desde 2019.

Esse crescimento destaca a competitividade da TV aberta no estado, em um cenário onde a fragmentação de consumo de mídia é cada vez mais forte. O período da tarde, em especial, apresentou um avanço significativo. Das 12h às 18h, a audiência cresceu 4% e o share, 5%, somando também 6 pontos de média e 23% de participação, um recorde para esse horário.

Durante a manhã, entre 7h e 12h, a emissora teve um share de 19%. Já na faixa noturna, das 18h às 24h, a participação foi de 16%. Esses dados demonstram uma consistência na audiência ao longo de todo o dia.

O programa local “Balanço Geral RJ” se destacou, mostrando um aumento de 4% na audiência e 2% no share, alcançando 8 pontos de média e 30% de participação, também um recorde histórico. Outros programas locais como “RJ no Ar”, “Cidade Alerta Rio” e “Rio Bom D+” se mantiveram relevantes, com shares de 15%, 19% e 14%, respectivamente.

A programação da Record Rio alcançou 14,9 milhões de telespectadores no estado, e o tempo em que a emissora ocupou a liderança em audiência cresceu 427% em relação ao ano anterior. Os números foram obtidos por meio de uma análise detalhada que considera as audiências em diferentes horários e se baseia em dados de organizações especializadas em medição de audiência.

Esses resultados indicam que a Record Rio se consolidou como uma força significativa no mercado televisivo local, oferecendo uma programação atrativa e engajante, especialmente em horários de pico e em seu jornalismo regional.