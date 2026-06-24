Evite 5 lesões comuns em esportes na areia: corridas e mais

Correr na praia, jogar um pouco de beach tennis ou até futevôlei é cada vez mais comum no Brasil, né? Afinal, quem não adora um momento de lazer ao ar livre, principalmente nas viagens e finais de semana? Essas atividades estão bombando e o que era apenas um passatempo se transformou em um verdadeiro estilo de vida para muitos.

O beach tennis, por exemplo, está fazendo sucesso. Um estudo da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) revelou que já são mais de 1,5 milhão de amantes do esporte em nosso país — um crescimento impressionante, já que em 2021 eram apenas 400 mil. Isso mostra que a galera realmente está abraçando essa paixão!

No Rio de Janeiro, outra modalidade clássica também está ganhando mais espaço: o futevôlei. Criado nas areias cariocas nos anos 60, ele pode em breve ser oficialmente reconhecido como esporte no Brasil, com um projeto de lei que está tramitando. E isso é uma super notícia para os fãs dessa prática!

Mas é bom lembrar que, para curtir esses esportes na areia sem preocupações, precisamos nos preparar. O doutor Rodrigo Pastore, especialista em ortopedia, aponta que a areia pode oferecer benefícios, como menos impacto nas articulações. No entanto, temos que estar prontos para o que vem, já que a instabilidade do terreno exige um pouco mais do nosso corpo.

Ah, e não podemos esquecer das lesões! Quem já ficou maluco na areia sabe que, se não estiver preparado, a probabilidade de se machucar aumenta. O corpo precisa estar alinhado, porque os movimentos exigem não só força, mas também equilíbrio e coordenação. Então, é legal ter um bom condicionamento físico, caso contrário, as lesões podem aparecer.

### Lesões comuns causadas por esportes na areia

É verdade que, enquanto cada esporte tem suas particularidades, algumas lesões aparecem com bastante frequência. Vamos às mais comuns:

#### 1. Entorses de tornozelo

Sabe aquele pé torcido? Ele é super comum, especialmente quando fazemos mudanças rápidas de direção ou saltos inesperados.

#### 2. Tendinite do tendão de Aquiles

Esse tendão, que fica na parte de trás do tornozelo, é bem exigido. Arrancadas e saltos podem deixá-lo inflamado, se não tomarmos cuidado.

#### 3. Dores lombares

O tronco precisa estar estabilizado, e se quem joga não tem um bom condicionamento, as dores na lombar podem aparecer e incomodar muito.

#### 4. Lesões musculares

As panturrilhas e coxas costumam sentir a pressão. Quando exageramos ou não estamos prontos, os estiramentos podem se manifestar.

#### 5. Sobrecarga nos joelhos e ombros

Os saltos e deslocamentos constantes geram desconforto nessas regiões. No beach tennis e futevôlei, levantamentos repetitivos podem, sim, causar dores nos ombros.

E não é só a prática dos esportes que conta! A areia em si também provoca diferenças na intensidade do exercício. A areia fofa, por exemplo, exige mais esforço muscular e aumenta a instabilidade. Já o piso mais firme pode facilitar uma corrida melhor e com menos gasto.

E para os corredores de praia, cuidado! A inclinação natural do terreno pode gerar sobrecarga desigual nas articulações, então alternar o lado de corrida é uma boa saída.

### Quando a dor deixa de ser normal

É normal sentir um desconforto leve logo após um treino mais intenso. Porém, se a dor persistir e piorar com o movimento, pode ser hora de buscar um médico. Também fique atento se a dor vier acompanhada de inchaço ou dificuldade para se movimentar.

### Como prevenir lesões sem abrir mão dos esportes na areia?

A boa notícia é que dá sim para evitar a maioria das lesões com algumas dicas simples. Sempre comece com treinos leves e vá aumentando a carga aos poucos. Um bom aquecimento também é fundamental. Hidratação é chave, e lembrar de respeitar os períodos de recuperação é essencial para não se machucar.

Com algumas precauções, dá para continuar aproveitando a areia e se divertindo sem se preocupar com lesões. O importante é se manter ativo e aproveitar cada momento ao ar livre, não é mesmo?