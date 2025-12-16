Globo substitui Sergio Guizé por Renato Góes em ‘Quem Ama, Cuida’

Renato Góes assumirá o papel principal na nova novela “Quem Ama, Cuida”, que está programada para estrear em maio e substituir a trama “Três Graças” na faixa nobre da Globo. A troca de protagonistas ocorre após a saída de Sergio Guizé, que decidiu fazer uma pausa e não deseja trabalhar em projetos consecutivos por enquanto. Atualmente, Guizé está presente na série “Êta Mundo Melhor!”.

Na novela, Renato Góes interpretará o filho desaparecido de Artur Brandão, que é vivido por Antônio Fagundes. A trama se complica após o retorno do personagem de Góes, que decide voltar à sua família após a morte do pai. Ele é descrito como um homem rico e aventureiro, que retorna determinado a disputar não apenas a herança, mas também o afeto de sua família.

A história promete um enredo repleto de reviravoltas, especialmente com a introdução de um triângulo amoroso envolvendo os personagens interpretados por Leticia Colin, Chay Suede e o próprio Renato Góes. Este novo desenvolvimento irá movimentar a narrativa e criar conflitos adicionais.

O elenco da novela conta com vários nomes conhecidos, incluindo Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Rainer Cadete, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Belize Pombal e Jeniffer Nascimento.

O roteiro de “Quem Ama, Cuida” é de responsabilidade de Walcyr Carrasco, com Claudia Souto como coautora e Wendell Bendelack como colaborador. Caetano Caruso é o diretor geral do projeto, com uma equipe de direção que inclui Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. A supervisão artística é de Amora Mautner.

Com um elenco forte e uma equipe criativa experiente, a novela promete explorar temas como reencontros, disputas familiares e muitas emoções, seguindo a tradição da emissora em produzir grandes histórias para sua programação principal.