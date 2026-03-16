Laryssa Ayres e Raphael Vianna atuam em ‘Uma babá milionária’

O Globoplay lança nesta terça-feira, 17 de março, sua nova produção original, intitulada “Uma Babá Milionária”. Esta série, que conta com 51 capítulos de até dois minutos cada, mistura drama, romance, intrigas familiares e suspense. A trama é resultado da colaboração entre a Formata Produções, o roteirista Gustavo Reiz e a diretora Roberta Richard. O elenco traz nomes conhecidos como Laryssa Ayres, Fernanda Paes Leme, Juju Teófilo, Paulo Gorgulho, Raphael Vianna e Bia Seidl.

A história gira em torno de Carolina, interpretada por Laryssa Ayres, uma jovem que acreditava ter perdido sua filha ao dar à luz. Anos depois, ela salva Eduarda, uma menina que quase sofre um acidente. Esse ato heroico a conecta à rica família Vergara, e ela acaba sendo contratada por Horácio, avô da menina, para trabalhar como babá. O que Carolina não sabe é que esse novo trabalho a levará a reencontrar Fernando Vergara, pai de Eduarda e CEO, com quem teve um breve encontro no passado. Esse reencontro reacende uma conexão entre os dois, mas também traz rivalidades perigosas.

Valentina, a noiva ambiciosa de Fernando, começa a ver Carolina como uma ameaça aos seus planos. Além disso, Dolores, a mãe de Fernando, reage com desconfiança e hostilidade em relação à nova babá.

Laryssa Ayres comentou sobre o desafio emocional de interpretar Carolina, explicando que a personagem possui uma história de vida complexa e que sua jornada será acompanhada de perto pelos espectadores. Raphael Vianna destacou que a trama é repleta de surpresas e ação, e que seu personagem, um empresário prestes a se casar, passará por uma fase de reflexão pessoal antes de enfrentar uma série de reviravoltas.

Fernanda Paes Leme, que interpreta Valentina, também enfatizou que a série mistura drama e humor, prometendo intrigas familiares intensas. Segundo ela, sua personagem é uma vilã clássica, divertida, que se envolve em diversas confusões.

O autor Gustavo Reiz mencionou que o formato da série, que se encaixa no estilo de microdramas, requer uma construção única de personagens. Ele observa que o consumo mais acelerado de conteúdo pela audiência pede narrativas que sejam imediatas e cativantes, especialmente em plataformas móveis.

Os sete primeiros capítulos de “Uma Babá Milionária” estarão disponíveis gratuitamente nas redes sociais do Globoplay para usuários logados. Após isso, os demais episódios só poderão ser assistidos por assinantes, exclusivamente pelo aplicativo, adaptando-se ao comportamento atual do público que consome conteúdo de forma rápida e fragmentada.