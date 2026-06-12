Dia dos namorados: descubra como o coração ama

Sabe aquela sensação de coração acelerado que aparece quando estamos apaixonados? Pois é, não é só uma metáfora romântica! No Dia dos Namorados, muitos de nós experimentam essa emoção de forma intensa. Mas você sabia que, por trás desses sentimentos, há uma verdadeira maratona química acontecendo no corpo?

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, quando nos apaixonamos, nosso corpo libera substâncias como dopamina, adrenalina e ocitocina. Essas “mensageiras” fazem o coração bater mais rápido, elevam a pressão arterial e até causam aquela famosa sensação de euforia. É como se o coração estivesse dançando de alegria!

### O coração realmente “acelera”?

A famosa sensação de “coração disparado” não é só um jeito poético de falar. Essa resposta acontece por causa do sistema nervoso simpático, que é como o piloto automático do nosso corpo nas situações de alerta e excitação. Ele ativa regiões do cérebro ligadas ao prazer, e o coração acaba respondendo com essa aceleração.

Muitas pessoas relatam ainda outros sintomas, como frio na barriga, mãos suadas e aquela dificuldade de focar nos outros detalhes quando estão vivenciando fortes emoções. Quem já sentiu isso durante um primeiro encontro, sabe bem do que estou falando!

### Amor também afeta a saúde cardiovascular

Além das sensações intensas, estar em um relacionamento saudável traz benefícios a longo prazo para o coração. Pessoas que se sentem emocionalmente apoiadas costumam ter níveis de estresse menores e um controle melhor da pressão arterial, o que diminui o risco de problemas cardíacos.

O Dr. Yano aponta que ter um equilíbrio emocional é fundamental para a saúde do coração. Quando estamos felizes e apoiados, o corpo reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, que pode ser um vilão para o nosso bem-estar.

### Emoções e saúde caminham juntas

A saúde do nosso coração está profundamente ligada às nossas emoções. O autocontrole emocional pode ser uma das chaves para prevenir condições cardíacas mais sérias. O coração não é simplesmente um músculo; ele reage a tudo o que sentimos e como vivemos nossos relacionamentos.

Então, da próxima vez que seu coração acelerar ao ver aquela pessoa especial, lembre-se: é apenas o seu corpo celebrando o amor de uma forma bem intensa!