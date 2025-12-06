Audiência do sorteio da Copa do Mundo no SBT com Galvão

O SBT iniciou sua cobertura oficial da Copa do Mundo de 2026, exibindo o sorteio dos grupos do Mundial na tarde de sexta-feira, 5 de dezembro. A transmissão, liderada pelo narrador famoso Galvão Bueno e contando com a participação de Tiago Leifert, Wallace Neguerê e Mauro Beting, começou por volta das 13h30, antes da Globo. No entanto, a emissora enfrentou dificuldades e teve queda de audiência nas principais regiões do Painel Nacional de Televisão (PNT), ficando atrás de suas concorrentes.

A presença de Galvão Bueno foi um dos principais atrativos da transmissão. Ele fez sua estreia oficial no SBT após ser liberado excepcionalmente pela Band. Para essa cobertura, a emissora apostou em um formato dinâmico, com comentários ao vivo, entrevistas e análises que visam engajar o público rumo ao grande evento esportivo.

Na Grande São Paulo, o SBT ocupou o terceiro lugar em audiência durante a faixa de horário do sorteio, registrando uma média de 1,9 ponto e 4,8% de participação. A Record, com seu programa “Balanço Geral” e a novela “Escrava Isaura”, ficou em segundo lugar com 5,4 pontos, enquanto a Globo liderou com 9,7 pontos, também mostrando o sorteio da Copa do Mundo. A Band alcançou 1,0 ponto e a RedeTV! ficou com 0,3 ponto. Além disso, os serviços de streaming somaram 11,7 pontos e os canais pagos, 2,0 pontos, superando o desempenho do SBT.

Para entender melhor a situação, na quinta-feira anterior, a faixa foi ocupada por novelas mexicanas do SBT, onde “Esmeralda” atingiu uma média de 3,0 pontos e “Rubi” alcançou 2,5 pontos, ambos índices superiores ao do sorteio da Copa.

Esses números indicam que o SBT ainda terá que trabalhar sua estratégia de programação esportiva para aumentar o alcance de suas transmissões e competir de forma mais eficaz, especialmente em um cenário onde o streaming está ganhando cada vez mais espaço e a Globo continua a liderar o mercado.