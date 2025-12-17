Deborah Evelyn volta à Globo em ‘Quem Ama, Cuida’

Entretenimento

Deborah Evelyn. Foto: Divulgação/Memória Globo
Deborah Evelyn retorna à Globo em 'Quem Ama, Cuida' de Walcyr Carrasco

A atriz Deborah Evelyn retornará à Globo em 2026, participando da novela “Quem Ama, Cuida”. A produção, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, estreia em maio e substituirá “Três Graças”. Este é um reencontro de Deborah com Carrasco, Claudia e Amora Mautner, a diretora artística da nova novela.

Deborah Evelyn teve sua última participação na emissora em “Verdades Secretas II”, que foi exibida em 2021, também sob a criação de Walcyr Carrasco. Durante sua carreira na Globo, Deborah interpretou papéis marcantes, como a vilã Judith em “Caras e Bocas” (2009) e participou de “A Dona do Pedaço” (2019).

Além de sua volta à Globo, a atriz também estará no remake de “Dona Beja”, que será transmitido pela HBO Max.

O elenco de “Quem Ama, Cuida” é bastante renomado, contando com artistas como Isabel Teixeira, Chay Suede, Tony Ramos, Leticia Colin, Antonio Fagundes, Renato Góes, Isabela Garcia, Agatha Moreira, Belize Pombal, Bianca Bin, Eduardo Sterblitch, Elizabeth Savala, Flávia Alessandra, Jeniffer Nascimento, Tata Werneck, Mariana Ximenes, Rainer Cadete, Renato Góes e Tony Tornado.

A novela será dirigida por Caetano Caruso, com a colaboração de diretores como Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. O roteiro é uma colaboração entre Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack.

“Quem Ama, Cuida” está previsto para ficar no ar entre maio de 2026 e janeiro de 2027, totalizando 211 capítulos. Após o término desta trama, a Globo programou a exibição de uma continuação de “Avenida Brasil”, que trará de volta personagens icônicos da série, como Carminha e Tufão.

