Globo registra queda de 17% na audiência com Olimpíada de Inverno

Cerimônia de Abertura dos Jogos de Inverno Impacta Audiência da Globo

Nesta sexta-feira (6), a Globo alterou sua programação habitual para transmitir a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontece em Milão e Cortina D’Ampezzo, na Itália. A cerimônia foi exibida entre 15h43 e 19h30, porém, a mudança gerou uma significativa queda na audiência do canal.

Para acomodar o evento, a emissora cancelou a exibição da ‘Sessão da Tarde’ e do capítulo de ‘Rainha da Sucata’, que normalmente atraem o público nesse horário. A transmissão da abertura resultou em uma média de 10,4 pontos de audiência em São Paulo, com um share de 22,1%. Esse desempenho representa uma queda de 17% em relação às quatro sextas-feiras anteriores.

Embora a Globo tenha enfrentado essa perda de audiência, suas concorrentes também não conseguiram aproveitar a situação de forma significativa. Durante o mesmo período, a Record registrou 6,2 pontos, o SBT chegou a 3,1 pontos e a Band marcou apenas 2,5 pontos.

Novas Mudanças na Programação até 22 de Fevereiro

De acordo com informações apuradas, a Globo fará ajustes na grade até o dia 22 de fevereiro. A emissora planejou uma janela fixa entre 15h30 e 16h45 para transmissões ao vivo das competições, o que resultará na suspensão temporária da ‘Sessão da Tarde’ em dias específicos. Essa estrutura estará em vigor ao mesmo tempo em que a Globo precisa se preparar para o Carnaval, programado para os mesmos dias.

Estreia do Brasil nas Competições

A participação da delegação brasileira nos Jogos está marcada para começar na terça-feira (10), com provas de esqui cross-country. As atletas Bruna Moura e Eduarda Ribera representarão o Brasil, sendo que Bruna está fazendo sua estreia olímpica e Eduarda é uma das principais esperanças do país na modalidade. A partir das 5h15 da manhã, as primeiras disputas serão transmitidas pelo SporTV2.

O Brasil tem boas chances de conquistar medalhas em quatro provas, com três atletas se destacando. Lucas Pinheiro é considerado uma grande esperança nas categorias slalom e slalom gigante do esqui alpino. Além dele, Nicole Silveira no skeleton e Pat Burgener no snowboard também são mencionados como fortes candidatas a medalhas. A Globo planeja aumentar a cobertura do evento em seus telejornais, com inserções e matérias especiais, enviando uma equipe à Itália para aprimorar a cobertura do evento e oferecer mais conteúdo ao público brasileiro.