Christina Rocha critica decisão do SBT: ‘Não estou feliz’

Christina Rocha expressou sua insatisfação após a decisão do SBT de mudar o seu programa, “Casos de Família”, de exibição diária para semanal. A alteração entrará em vigor no dia 21 de fevereiro e a atração será transmitida aos sábados à tarde.

A apresentadora ficou surpresa com a nova programação, que foi anunciada após uma gravação no estúdio. Em suas redes sociais, Christina falou sobre sua frustração, mencionando que os números de audiência do programa eram bons e questionou as frequentes mudanças nos horários promovidas pela emissora.

A mudança na grade foi influenciada por uma consulta feita pelo SBT a telespectadores em grupos de mensagens, perguntando se preferiam assistir ao programa diariamente ou em maratonas semanais. Apesar da insatisfação de Christina, que afirmou que “feliz eu não estou, obviamente”, a emissora considera a mudança uma estratégia para reforçar sua programação nos finais de semana.

Em comunicado, o SBT elogiou o programa, descrevendo-o como um conteúdo importante e conectado ao público. A decisão de colocar “Casos de Família” aos sábados foi justificada como uma forma de fortalecer a grade da emissora nesse dia.

Com a saída do programa da grade durante a semana, o SBT reorganizou sua programação vespertina. O programa “Fofocalizando”, por exemplo, teve sua duração aumentada em 15 minutos para dar mais espaço às notícias sobre celebridades. A novela “Coração Indomável” também foi beneficiada, agora com uma faixa estendida de noventa minutos, ocupando o horário entre às 17h e 18h30.

Essa mudança encerra um ciclo curto, já que “Casos de Família” havia retornado à programação diária há menos de um ano. Christina Rocha prometeu aos seguidores que compartilhará mais informações sobre os bastidores dessa transição em breve. Enquanto isso, a equipe do programa se prepara para o novo formato semanal, e o público aguarda para ver como a atração se sairá em um dia com menos concorrência.