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Globo registra maior audiência em amistosos da Seleção desde 2024

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Amistoso da Seleção BrasileiraFoto: Reprodução/Globo
Globo alcança melhor audiência em amistosos da Seleção desde 2024

Na noite de terça-feira, 31 de março, a seleção brasileira de futebol conquistou uma vitória por 3 a 1 contra a Croácia em um amistoso realizado em Orlando, nos Estados Unidos. A partida, transmitida pela TV Globo, teve um impacto significativo nas audiências da emissora, alcançando o melhor desempenho de transmissões de amistosos da seleção desde junho de 2024, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a transmissão obteve um índice de 27 pontos de audiência e 46% de participação. Esse resultado representa um recorde para a faixa de horários que abrange o jogo e um aumento de 13% em relação à média de audiência das quatro terças-feiras anteriores. Entre o público com idade de 12 a 34 anos, a audiência subiu ainda mais, com um crescimento de 33%.

Além disso, a boa performance do amistoso impulsionou o restante da programação da TV Globo na capital paulista. No período entre 18h e 24h, a emissora registrou 22 pontos de audiência e 39% de participação, alcançando o melhor resultado do ano nesse intervalo.

No Rio de Janeiro, o jogo comandado pelo narrador Luis Roberto e os comentários de Júnior e Denilson atingiu 29 pontos e uma participação de 45%. Em comparação com as quartas-feiras anteriores, o amistoso aumentou a audiência em 4%.

Esses números são importantes para o mercado publicitário, já que cada ponto de audiência em São Paulo representa 78.781 lares sintonizados. Com o amistoso se tornando um recorde em termos de audiência e expandindo o alcance da programação da noite, a emissora evidencia o valor comercial das transmissões da seleção, mesmo em amistosos fora das competições oficiais.

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