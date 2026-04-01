Ana Hickmann e Marco Luque se enfrentam no ‘Boom!’ deste domingo

No próximo domingo, a afternoon da Record será animada com mais uma edição do programa “Boom!”, que traz uma disputa entre celebridades e seus familiares. Comandado pelo humorista Tom Cavalcante, o game show começa às 14h30 e oferece um prêmio total de até R$ 100 mil aos vencedores.

O formato do programa é baseado em perguntas de conhecimentos gerais, que são divididas em diferentes níveis de dificuldade. As questões são simbolizadas por bombas de várias cores: a preta, a prateada e uma bomba-relógio. Para ganhar, os participantes precisam eliminar as respostas erradas e ficar com a alternativa correta. Se cometerem um erro, ocorre a “explosão” e eles perdem o valor acumulado na rodada.

Neste episódio, dua grandes personalidades estarão à frente das equipes. Ana Hickmann liderará o time roxo, que conta com seus irmãos Fernanda e Luiz, além do sobrinho Vitor. Do outro lado, Marco Luque comandará a equipe laranja, que é formada pela esposa Jéssica e pelos amigos Werdum e Karine.

Após três fases de competição, apenas o time que tiver acumulado o maior valor avança para a fase final, chamada de bomba dourada, onde poderá ganhar até R$ 50 mil. Nessa etapa, o risco é alto: uma escolha errada pode fazer com que o prêmio seja reduzido a apenas o total que conseguiram acumular anteriormente.

Produzido pela Boxfish, com direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto, “Boom!” faz parte da programação de domingo da Record. Os episódios também ficam disponíveis para o público no streaming RecordPlus, permitindo que mais pessoas acompanhem a disputa. Com essa dinâmica entre famosos e familiares, a emissora busca atrair a atenção do público e fortalecer sua audiência na faixa da tarde.