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Ana Paula Renault revela falta de verba da Band no ‘Melhor da Tarde’

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Ana Paula Renault. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault diz que a Band não tinha verba para mantê-la no 'Melhor da Tarde'

Ana Paula Renault revelou durante sua participação no “BBB 26” que sua saída do programa “Melhor da Tarde”, da Band, ocorreu devido a questões financeiras. Em uma conversa na tarde de quarta-feira (1º), ela contou que a emissora não tinha recursos para pagá-la, o que a levou a não continuar na atração.

A jornalista compartilhou essa informação após um comentário do colega Juliano Floss, que sugeriu que ela poderia criar uma rivalidade interessante com Fernanda Bande dentro do confinamento. Ana Paula esclareceu que já havia trabalhado junto com Fernanda na fase de testes do programa.

Ela relatou que participou dos pilotos do “Melhor da Tarde”, mas decidiu não prosseguir no projeto sem um contrato formal e sem remuneração. Ana Paula destacou que não está disposta a se expor publicamente sem um retorno profissional. “Fiz todos os pilotos, mas eu não trabalho de graça”, afirmou. Além disso, fez uma comparação entre sua carreira e a de Fernanda, dizendo: “Eu sou jornalista, ela não. Eu não vou para a televisão apenas para aparecer. Eu preciso ser remunerada”.

Essa não é a primeira vez que Ana Paula comenta esse assunto. Em agosto de 2025, ela já havia afirmado que só consideraria retornar ao programa se houvesse um contrato formal. Naquele momento, ela revelou que participou da estreia por consideração ao projeto, mas deixou claro que qualquer continuidade dependeria de um acordo definido.

A declaração de Ana Paula ganha destaque agora, quando ela é vista como uma das participantes mais fortes do “BBB 26”, próximo da grande final marcada para 21 de abril. Ao trazer questões de seu trabalho anterior para o ambiente do reality show, ela reforça sua imagem de autonomia e sua postura firme em relação ao seu valor profissional.

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