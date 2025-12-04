Galvão Bueno oficialmente no SBT no sorteio da Copa 2026

Galvão Bueno, um dos narradores mais conhecidos do Brasil, fará sua estreia no SBT durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, marcado para a próxima sexta-feira, dia 5. Apesar de ainda ter um contrato ativo com a Band até o final de dezembro, um acordo foi feito para que ele possa aparecer na nova emissora antes do término de seu compromisso.

Este planejamento foi resultado de diálogos diretos entre Galvão e Johnny Saad, o proprietário da Band. O arranjo inclui um “acordo de cavalheiros”, onde Galvão se compromete a agradecê-los publicamente e a produzir boletins especiais sobre o Mundial para as rádios Bandeirantes e BandNews FM, que também têm os direitos de transmissão desse evento.

Embora seu contrato oficial com o SBT só comece em janeiro, Galvão seguirá com suas atividades na Band até 21 de dezembro. Durante esse período, ele continuará apresentando o programa “Galvão e Amigos” nas noites de segunda-feira. Depois, assumirá a posição de narrador titular da seleção brasileira na Copa do Mundo pelo SBT, emissora fundada por Silvio Santos.

Do ponto de vista comercial, o SBT acertou com a produtora N Sports, da qual Galvão é sócio, um pacote de direitos de transmissão da Copa do Mundo. Tiago Leifert também fará parte desse projeto. As duas emissoras estão investindo aproximadamente US$ 25 milhões (R$ 134,5 milhões) por um total de 32 jogos, em um contrato que não é exclusivo, permitindo que algumas partidas sejam exibidas também pela Globo na TV aberta.

A transição de Galvão Bueno entre a Band e o SBT é planejada de forma a reposicioná-lo como um dos principais narradores da seleção brasileira na TV aberta. Esse movimento busca garantir uma mudança suave, permitindo que ele inicie sua nova fase sem uma ruptura abrupta com a emissora que lhe trouxe grande visibilidade ao longo dos anos.