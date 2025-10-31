Globo planeja edição especial do ‘Domingão com Huck’ para 2026

A Globo está preparando mudanças significativas no programa “Domingão com Huck” para o ano de 2026, buscando aumentar a atratividade e a interação do público. Entre as inovações estão a aquisição do formato britânico “Silence is Golden”, que se destaca na emissora ITV, e o lançamento de uma nova versão do game show internacional “Raid the Cage”. Essas mudanças visam fortalecer a programação de entretenimento aos domingos e aumentar o engajamento digital do programa.

### Novidade: “Silence is Golden”

O formato “Silence is Golden”, que será adaptado pela Globo e estreará no primeiro semestre de 2026, já é um sucesso na televisão britânica. No programa original, apresentado por Dermot O’Leary, os participantes precisam permanecer em silêncio para ganhar prêmios em dinheiro. A versão brasileira, comandada por Luciano Huck, seguirá a mesma ideia. Durante a competição, comediantes farão de tudo para fazer os convidados rirem, e se eles falarem ou gargalharem, perdem o prêmio acumulado.

A direção da emissora acredita que o humor físico e as reações espontâneas dos participantes são elementos que têm potencial para gerar conteúdos virais nas redes sociais, assim como aconteceu com a versão britânica, que se tornou popular no Twitter e TikTok.

### “Raid the Cage” de volta

Outra nova atração será “Raid the Cage”, um formato israelense que já havia sido exibido no Brasil sob o título “A Fuga”, apresentado por José Luiz Datena em 2018. O game show retornará reformulado em janeiro de 2026. No programa, duplas de participantes respondem a perguntas de conhecimento geral para acumular tempo, e, em seguida, um dos competidores entra em uma “gaiola de prêmios” para tentar resgatar o máximo de produtos possível antes que o tempo acabe. A dupla que conseguir acumular o maior valor irá para uma rodada final com prêmios extras.

A Globo promete um formato mais dinâmico e visual, priorizando o entretenimento em família e a interação com a audiência presente.

### Mudanças na estrutura do programa

Além das novas atrações, “Domingão com Huck” continuará apresentando quadros populares como “The Wall”, “Quem Quer Ser Um Milionário?”, “Lipsync”, “Dança dos Famosos” e “Quem Vem Pra Cantar”.

A partir de 2026, o programa terá uma mudança significativa em sua estrutura: será exibido apenas após os jogos de futebol, começando às 18h, deixando o horário das 14h30 para um novo programa de auditório apresentado por Eliana.

Atualmente, “Domingão com Huck” mantém uma audiência média que varia entre 14 e 15 pontos na Grande São Paulo, liderando a audiência mesmo durante as transmissões do Campeonato Brasileiro na concorrente Record.

Nos bastidores, uma equipe experiente de profissionais, incluindo Clarissa Lopes na direção geral e Hélio Vargas na direção artística, está à frente da atração, mostrando que a Globo considera o “Domingão” um programa estratégico em sua nova grade.