Camila Pitanga volta ao papel em ‘Dona de Mim’ após pausa

A atriz Camila Pitanga está de volta à TV Globo para gravar novas cenas da novela Dona de Mim, que passará por uma reviravolta significativa nos próximos episódios. Em uma mudança intrigante, sua personagem, Ellen, reaparecerá viva, desafiando as expectativas de que ela havia morrido ao entregar sua filha, Sofia, aos cuidados de Abel, interpretado por Tony Ramos.

A nova fase da trama começará a ser exibida em dezembro, marcando um ponto importante na narrativa da novela das sete, escrita por Rosane Svartman. No primeiro dia de gravações, que ocorreu na última segunda-feira, 27, Camila foi vista ao lado do diretor Allan Fiterman e das atrizes Elis Cabral e Clara Moneke. Uma foto do encontro foi publicada em redes sociais.

Desde sua estreia em 28 de abril, Dona de Mim já teve 156 capítulos e alcançou uma média de 21,6 pontos no Kantar Ibope Media. Esses números colocam a novela como o maior sucesso das 19h nos últimos dois anos, superando produções anteriores como Fuzuê, Família é Tudo e Volta por Cima. O folhetim só perde para Vai na Fé, que registrou 23,4 pontos.

A novela é dirigida artisticamente por Allan Fiterman, com Pedro Brenelli na direção geral e supervisão de José Luiz Villamarim. A produção está prevista para ter 221 capítulos, com exibição até janeiro de 2026. A novela que irá suceder Dona de Mim já foi confirmada: Coração Acelerado, uma obra sertaneja contemporânea, escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira.