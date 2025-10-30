China inaugura túnel submarino de Jintang com 16 quilômetros de engenharia

O túnel submarino de Jintang é uma das grandes promessas da engenharia moderna na China. Ele vai integrar a ferrovia Yongzhou, conectando as cidades de Ningbo e Zhoushan, na província de Zhejiang. Com uma extensão de 16,18 km, desses, 11,21 km vão passar sob o leito marinho. A ideia é tornar a viagem muito mais rápida, com trens que podem alcançar velocidades de 250 km/h.

A construção é uma verdadeira proeza técnica. Para escavar, foram usadas tuneladoras de grande porte que garantem estabilidade e segurança em um ambiente tão desafiador. Essa obra não só tem um grande impacto logístico, mas também levanta questões sobre os limites da tecnologia e a excelência humana na criação de soluções de transporte eficiente.

O que é e onde fica

O túnel de Jintang faz parte da ferrovia Yongzhou e é fundamental para encurtar a distância entre o continente e o arquipélago de Zhoushan. Ele foi projetado para suportar duas vias, garantindo que os trens possam circular em ambas as direções. Isso representa um ganho enorme em termos de mobilidade, já que atualmente as travessias dependem de estradas e podem ser afetadas por condições climáticas.

Com 78 metros de profundidade abaixo do nível do mar, a obra exige um cuidado extremo com a pressão e a geologia do local. O projeto foi pensando para garantir segurança e eficiência, afinal, estamos falando de um lugar onde muitos desafios se somam.

Como é escavado e por quem

Para realizar essa obra ambiciosa, foram utilizadas duas tuneladoras chamadas Dinghai e Yongzhou. Elas vão se encontrar em um ponto definido, o que exige uma navegação de precisão que utiliza a tecnologia BeiDou. Este sistema é vital para garantir que as tuneladoras mantenham o rumo certo e se encontrem com uma margem de erro mínima de apenas alguns centímetros.

Após o encontro, a técnica de descascar a casca é aplicada. Isso significa que, em vez de deixar as tuneladoras paradas, elas são desmontadas de dentro para fora, aproveitando suas estruturas para reforçar o túnel em si.

Desafios geotécnicos e soluções

Uma das grandes dificuldades na construção do túnel é a transição entre diferentes tipos de solo, que podem variar de rochas sólidas a solos moles. Para lidar com essas diferenças, foram instalados sistemas de injeção de água na frente de corte, ajudando a estabilizar a escavação e reduzir a aderência do material.

Além disso, cada seção do túnel é montada com atenção especial à geometria, garantindo que a estrutura seja circular e estanque. Isso é essencial para manter a segurança durante a operação.

Por que o projeto é único

O túnel submarino de Jintang se destaca por permitir uma velocidade ferroviária de 250 km/h em um ambiente submerso. Isso não é só uma inovação tecnológica, mas também significa que os trens poderão operar com uma frequência alta e regular, oferecendo um serviço muito eficiente.

Com um design que inclui uma seção interna de 14,5 metros, há espaço não só para os trens, mas também para sistemas de ventilação e segurança. Tudo foi pensado para garantir operações seguras e eficazes em um ambiente tão desafiador.

Cronograma, capacidade e impacto logístico

A previsão é que o túnel fique pronto até o fim de 2026 e que a ferrovia Yongzhou comece a operar em 2028. Essa nova rota deve reduzir o tempo de viagem entre Ningbo e Zhoushan para apenas cerca de 30 minutos. Isso representa uma grande mudança, pois os deslocamentos atuais são frequentemente impactados por tráfego e condições meteorológicas.

A construção dessa rota de alta velocidade não só melhora o transporte de passageiros, mas também irá fortalecer as cadeias logísticas e industriais da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

Precisão e controle de riscos

Em obras desse tipo, o controle de precisão é crucial. Pequenos desvios em um túnel submerso se traduzem em grandes problemas ao longo do percurso. Por isso, a geometria do projeto e a correção contínua de trajetória são fundamentais para garantir a integridade da obra.

Lições de referência e maturidade tecnológica

A experiência da China em construir túneis submarinos é vasta. O padrão tecnológico aplicado no túnel de Jintang se beneficia de anos de aprendizados e inovações em engenharia. Tal prática não só resulta em obras mais eficientes, mas também em um compromisso com a segurança e a sustentabilidade.

Ao final, o túnel submarino de Jintang promete trazer mais comodidade e eficiência para os passageiros que buscam uma viagem rápida e integrada com as redes de transporte existentes, além de impulsionar a economia da região com novos produtos e serviços.