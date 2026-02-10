Globo nomeia diretor do ‘Caldeirão’ para programa de Eliana

A TV Globo anunciou o início da pré-produção do programa “Em Família com Eliana”, que será exibido aos domingos. O comunicado foi assinado por Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, e revela que o programa também terá uma versão para o canal GNT. A estreia está marcada para março.

Este programa marca a estreia de Eliana como apresentadora fixa na Globo depois de mais de dez anos no SBT. O formato combina entretenimento familiar com música, prometendo histórias emocionantes e interação com o público presente no estúdio. Um dos principais quadros será “Minha Família é um Show”, uma competição leve com apresentações musicais entre grupos familiares.

Geninho Simonetti, que possui 23 anos de carreira, sendo 14 deles na Globo, será o diretor artístico do novo programa. Ele já esteve à frente de produções renomadas, como “Big Brother Brasil” e “The Voice Brasil”. Para dedicar-se a este novo projeto, ele deixará o “Caldeirão com Mion”.

Bernardo Portugal, que tem ampla experiência em formatos de variedades, assumirá o lugar de Geninho no “Caldeirão”. Ele trabalhou em programas como “Domingão do Faustão” e “Criança Esperança” e, recentemente, ocupava a Direção de Talentos Artísticos dos Estúdios Globo. Já começou a transição e a Globo anunciará em breve quem irá substituí-lo na direção de talentos.

Ambos os programas estarão sob a supervisão da Direção do Gênero Auditório, liderada por Mônica Almeida. Durante a Copa do Mundo de 2026, “Em Família com Eliana” apresentará edições ao vivo, assim como outras atrações da emissora. A produção está prevista para seguir no ar até dezembro, com chances de renovação para 2027, dependendo da audiência.

De acordo com a Globo, o novo programa é considerado uma parte fundamental da reformulação da grade dominical. O objetivo é fortalecer o entretenimento de auditório, aumentar a presença feminina na programação de final de semana e melhorar o apelo comercial da faixa.