Cela Lopes fecha contrato com SBT e deve apresentar ‘Sabadou’

Cela Lopes, influenciadora digital com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, foi oficialmente contratada pelo SBT. A nova integrante da emissora paulista é cogitada para assumir o programa “Sabadou”, sucedendo Virginia Fonseca, que deixará a atração nas próximas semanas.

Atualmente, Cela Lopes já participa como jurada do quadro “Show de Calouros” do “Programa Silvio Santos”, apresentado por Patrícia Abravanel. Essa experiência ajudou na formalização de seu contrato com a emissora. A direção do SBT considera Cela uma das principais opções para o comando do “Sabadou”, mas ainda mantém os detalhes sobre os planos futuros em sigilo.

Em suas redes sociais, a influenciadora expressou entusiasmo com a nova fase da carreira. Ela afirmou que o contrato representa uma grande mudança em sua vida e destacou a importância de ter um compromisso fixo com a televisão aberta, algo que considera um divisor de águas em sua trajetória profissional. Cela afirmou que essa nova experiência mudará sua rotina e sua entrega ao trabalho.

Além da participação fixa em um projeto de entretenimento, a influenciadora mencionou que haverá outros projetos paralelos durante seu tempo na emissora, embora detalhes sobre quais atrações ainda não tenham sido divulgados.

Virginia Fonseca, a antiga apresentadora do “Sabadou”, ainda tem episódios gravados que serão exibidos ao longo do mês e está programada para gravar um especial de despedida nas próximas semanas.

A contratação de Cela Lopes pelo SBT faz parte da estratégia da emissora em atrair influenciadores reconhecidos nas redes sociais, visando renovar sua programação e se adaptar às novas tendências do mercado televisivo. Essa tendência busca integrar criadores de conteúdo que têm um grande alcance e conexão com o público jovem.