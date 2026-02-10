5 leguminosas essenciais para uma dieta equilibrada

Incluir leguminosas na nossa dieta é um truque e tanto para quem se preocupa com a saúde e quer dar uma variada nas refeições. Em 2018, a ONU decretou o Dia Mundial das Leguminosas, celebrado em 10 de fevereiro, para lembrar da importância de aproveitar esses alimentos cheios de nutrientes ao longo do ano. Afinal, diversificar o que comemos faz um bem danado!

Essas belezuras são fontes prósperas de proteínas vegetais, fibras e uma série de vitaminas e minerais, como ferro e zinco. Elas estão aí para nos ajudar em várias frentes: saúde metabólica, intestinal e até cardiovascular! O Dr. Danilo Almeida, especialista em nutrologia, ressalta que variar o consumo de leguminosas é uma maneira simples de melhorar a nossa alimentação.

“A diversidade é enorme e traz mais nutrientes, além de quebrar a monotonia do prato”, comenta ele. Incorporar diferentes leguminosas ao longo da semana não só proporciona uma dieta mais equilibrada, mas também promove um intestino feliz e atende às nossas necessidades nutricionais em diferentes fases da vida.

Leguminosas e seus benefícios

Embora o feijão seja o rei das leguminosas por aqui, existem outras opções super nutritivas que podem dar uma incrementada na sua dieta. Vamos conhecer algumas delas?

1. Lentilha

As lentilhas são uma escolha excelente, cheias de proteínas e ferro. Elas são ótimas para a saúde muscular e ajudam a prevenir a anemia. O Dr. Danilo destaca: “É uma alternativa ao feijão, especialmente se você busca proteínas vegetais que sejam fáceis de digerir”.

2. Grão-de-bico

O grão-de-bico é um verdadeiro aliado na cozinha. Além de ser uma fonte rica de fibras e carboidratos complexos, ajuda a controlar a glicemia e nos deixa saciados por mais tempo. O Dr. Danilo comenta que o grão-de-bico é benéfico tanto para quem quer controlar o peso quanto para a saúde do intestino.

3. Ervilha

A ervilha é outra leguminosa incrível! Ela fornece energia aos poucos e ainda é cheia de vitaminas do complexo B, que são essenciais para o nosso metabolismo. Segundo o Dr. Danilo, a ervilha ajuda a prevenir a prisão de ventre, regula o açúcar no sangue e até melhora a saúde dos olhos.

4. Soja

Falando em proteína, a soja é um destaque. Com um teor proteico altíssimo e isoflavonas que ajudam na saúde hormonal, ela é uma ótima escolha em qualquer fase da vida. O Dr. Danilo ressalta que a soja é benéfica para o coração, ossos e até pode aliviar alguns sintomas da menopausa.

5. Fava

Por último, mas não menos importante, temos a fava. Rica em fibras e antioxidantes, ela é ótima para a saúde intestinal e pode ajudar na redução de inflamações. O Dr. Danilo explica que a fava também ajuda a controlar o colesterol, algo muito bom para a saúde cardiovascular.

Mais saúde em diferentes fases da vida: por que diversificar?

Segundo o Dr. Danilo, diversificar o consumo de leguminosas é não só saboroso, mas também essencial. Cada tipo traz um mix diferentes de nutrientes, então alterná-los é uma forma de garantir que estamos recebendo o que nosso corpo precisa. Isso impacta diretamente a saúde intestinal e o metabolismo.

As fibras das leguminosas alimentam as bactérias boas do intestino, o que melhora a digestão, a imunidade e o metabolismo. E isso serve para todas as idades! Segundo o Dr. Danilo, esses alimentos são vitais, desde a infância até a terceira idade. Na infância e adolescência, eles ajudam no crescimento; na fase adulta, no controle do metabolismo; e na terceira idade, na manutenção da saúde muscular e cardiovascular.

A mensagem é clara: adicionar leguminosas à dieta é um caminho acessível e eficiente para garantir saúde e qualidade de vida em qualquer etapa da vida.