Caverna em SP é vista como a ‘8ª maravilha do mundo’ pelos turistas

A Caverna do Diabo é um destino incrível que muitos consideram a “oitava maravilha do mundo”. Localizada em Eldorado, a cerca de 292 km da capital paulista, ela atrai visitantes em busca de aventura e contato com a natureza. Com quase 6 mil metros de extensão, suas formações rochosas impressionantes são o grande destaque.

### Acesso e Estrutura

Para chegar até lá, pegue a Rodovia Régis Bittencourt até o município de Jacupiranga e siga pelas SP-193 e SP-165 até o bairro André Lopes, em Eldorado. Essa viagem costuma levar em média quatro horas e meia, partindo de São Paulo.

No local, você vai encontrar passarelas e iluminação artificial, que garantem a segurança dos turistas. A estrutura é ótima para explorar a caverna sem perder a sensação de estar imerso em um ambiente natural impressionante.

### O Interior da Caverna

Um dos pontos altos da Caverna do Diabo é o famoso “Cathedral Hall”. Por lá, escadarias e pontes conduzem os visitantes por formações rochosas imensas que levaram milhares de anos para se formar. Algumas das esculturas naturais têm nomes bem curiosos, como Guardian, Snow White e Devil’s Cauldron.

Eldorado não para por aí; a cidade possui várias outras cavernas, que lhe renderam o título de “Capital das Cavernas” de São Paulo.

### Parque Estadual

O Parque Estadual da Caverna do Diabo, criado em 1969, é o segundo maior de São Paulo, abrangendo cerca de 150 mil hectares. É uma área que preserva grandes porções da Mata Atlântica e uma diversidade de outros ecossistemas.

O parque é um verdadeiro refúgio para muitos animais, incluindo uma nova espécie de primata, o mico-leão-caiçara. Também abriga animais ameaçados como a jaguatirica, a lontra e o papagaio-de-cara-roxa. Entre as plantas, o palmito-juçara se destaca, sendo típico desta rica região.

### Outras Atrações

Além da caverna, a região tem muito a oferecer: trilhas, cachoeiras e mirantes. A Cachoeira do Araçá e a Cachoeira do Sapatu são as mais conhecidas e valem a visita. Para quem gosta de contemplar a paisagem, os mirantes do Cruzeiro e do Governador são imperdíveis. Não deixe de explorar também outras cavernas menores por ali, como as do Rolado e Frias, perfeitas para quem busca mais aventura.

### Preços e Monitoria

Visitantes pagam R$ 19 para acessar a Caverna do Diabo. A boa notícia é que crianças até 12 anos, idosos acima de 60 e pessoas com deficiência têm entrada gratuita. Estudantes pagam meia-entrada, que sai por R$ 9,50.

Assim, é necessário contratar um serviço de monitoria ambiental, que custa R$ 18 em dinheiro ou R$ 20 no cartão. Esse acompanhamento não só garante segurança, mas também ajuda na preservação do espaço.

### Caverna do Diabo: Um Destino Completo

Em resumo, a Caverna do Diabo é um lugar que combina turismo, aventura e consciência ambiental. Com acesso fácil, uma estrutura bem organizada e várias atrações, se tornou um dos principais destinos de ecoturismo em São Paulo. Pessoas que a visitam saem impressionadas não apenas pela beleza natural, mas pela riqueza ecológica que a rodeia.