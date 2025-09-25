Notícias

Castelo em SC tem estilo medieval e é cenário de casamentos

Um castelo em meio à cidade de Blumenau, que parece ter saído diretamente de uma história de fantasia, é um verdadeiro tesouro arquitetônico. Localizado no bairro Velha, o Castelo Suíço tem atraído olhares e curiosidade desde sua construção, em 1982, idealizada por um espanhol que sonhava em viver em um autêntico castelo.

Inspiração não faltou. Ele se baseou em edificações do norte da Espanha, levantando muros de pedra que ainda hoje impressionam quem passa por lá. O ambiente é mágico, algo que muitos buscam experimentar em momentos especiais.

## Do sonho espanhol à marca suíça

Em 2003, a história do castelo ganhou um novo capítulo quando um suíço comprou a propriedade. Ele fez algumas alterações, trazendo uma segunda torre que remete a fortalezas da Suíça. Essa mudança significou mais do que apenas um novo visual. O local deixou de ser somente uma residência e passou a ser um restaurante, adotando o nome que o caracteriza até hoje: Castelo Suíço.

## Palco de celebrações

Atualmente, o Castelo Suíço é administrado por uma empresa de eventos. Seu interior, repleto de torres e salões com detalhes medievais, se transformou no cenário perfeito para casamentos. Muitos casais escolhem esse lugar encantador para celebrar um dos momentos mais importantes de suas vidas, buscando a atmosfera mágica que só um castelo pode oferecer.

## Segredos escondidos no castelo

Mas não é só a beleza que encanta. O castelo guarda também alguns segredos interessantes. Originalmente, sua estrutura tinha o formato de um “U”, envolvendo uma piscina no centro. Essa piscina, no entanto, foi fechada pelo proprietário suíço que trouxe novas mudanças ao local.

Abaixo da biblioteca, existe uma adega ampla, construída há mais de quarenta anos, que hoje não está mais em uso, mas faz parte da história de quem já passou por ali e teve a chance de conhecê-la.

## Memórias preservadas

O primeiro dono costumava reunir uma coleção de objetos que remetiam à cultura medieval, incluindo uma armadura completa. Hoje, entre os muros de pedra e as torres altivas, o Castelo Suíço continua a misturar o antigo e o contemporâneo, mantendo vivas tanto as recordações do passado quanto as novas histórias que são criadas no seu interior.

