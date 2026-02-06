Entretenimento

Globo forma elenco para ‘Por Você’ no horário das 19h

Jéssica Ellen. Foto: Divulgação/Globo
Globo prepara 'elenco das nove' para 'Por Você' na faixa das 19h

A Globo está preparando uma grande estreia para sua próxima novela das 19h, intitulada “Por Você”. A produção irá contar com um elenco de atores renomados, similar ao que costuma ser visto em tramas da faixa das 21h. Essa decisão tem como objetivo oferecer um suporte forte ao trabalho dos novos autores, Juliana Peres e Dino Cantelli, que estão escrevendo juntos sua primeira novela na emissora.

Entre os nomes cogitados para o elenco está a atriz Jéssica Ellen, que recentemente renovou seu contrato com a Globo. Além dela, outros talentos também estão sendo considerados, mas ainda não houve uma confirmação oficial da lista completa de atores.

### Atriz e a Trama

A história de “Por Você” gira em torno de uma obstetra cujo cotidiano muda radicalmente quando herda a responsabilidade de cuidar dos quatro filhos da sua melhor amiga que faleceu. Nunca tendo planejado ser mãe, a protagonista enfrenta o desafio de aprender a lidar com a maternidade, enquanto também lida com tensões em sua vida pessoal e profissional.

Dentro do hospital onde a médica trabalha, ela se vê em disputa com a herdeira da instituição pela presidência. Essa competição traz à tona rivalidades do passado e uma história de amor não resolvida entre elas, aumentando a complexidade emocional da trama.

### Extensão da Novela Atual

O atraso nos preparativos de “Por Você” terá um impacto na programação da emissora. Atualmente, “Coração Acelerado” ocupa a faixa das 19h e sua exibição será estendida em aproximadamente 197 capítulos, superando a quantidade inicialmente planejada. Essa prorrogação é necessária para garantir que a produção da nova novela possa ser concluída a tempo.

Além de “Por Você”, a Globo já está desenvolvendo outros dois projetos para o espaço das 19h, com a colaboração de Daniel Ortiz e Thelma Guedes. Essa estratégia indica um esforço contínuo da emissora em renovar e diversificar seu conteúdo na faixa, garantindo que o público tenha sempre novas histórias para acompanhar.

