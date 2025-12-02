Globo implementa sigilo total para final de ‘Dona de Mim’

Globo Mantém Sigilo para o Final de "Dona de Mim"

A novela "Dona de Mim" está em alta, alcançando uma média de 21,6 pontos de audiência em São Paulo. Com a aproximação do último capítulo, marcado para 9 de janeiro de 2026, a Globo implementou um rigoroso esquema de sigilo para proteger os desfechos da trama e manter o suspense entre os telespectadores.

Escrita por Rosane Svartman e estrelada por Clara Moneke, a novela entra em seu último mês de exibição com um clima de expectativa também nos bastidores. As gravações dos capítulos finais estão em pré-produção, e o acesso ao material é restrito para evitar vazamentos de informações.

O diretor artístico Allan Fiterman decidiu adotar uma política de gravações controladas, semelhante à que utilizou na finalização de "No Rancho Fundo" no ano passado. Informações indicam que somente os atores envolvidos em cada cena têm acesso aos roteiros completos, garantindo que o final permaneça em segredo.

Essa estratégia significa que nem todo o elenco sabe como a história termina, especialmente em relação aos destinos de personagens centrais, como a mocinha Leo, interpretada por Clara Moneke, e o vilão Jaques, vivido por Marcello Novaes. A gravação desses momentos está sendo feita com uma equipe reduzida e dentro de sessões específicas.

Controle dos Roteiros

As leituras dos roteiros acontecem nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e apenas os profissionais diretamente envolvidos têm acesso ao material. Os detalhes dos desfechos não são inseridos no sistema interno da Globo, conhecido como "Eva", o que impede que outros membros da equipe tenham acesso antecipado.

Após a exibição da morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos, a produção intensificou os cuidados. Desde então, os roteiros passaram a ser entregues pessoalmente por diretores, que controlam o acesso aos documentos via e-mails corporativos. Isso visa aumentar a segurança e monitorar quem consulta os materiais.

Rosane Svartman, além de escrever a novela, também colabora com Fiterman em ajustes nas cenas, assegurando que o impacto dramático seja mantido.

Encerramento das Gravações e Futuras Produções

Decisões importantes sobre o desfecho da trama estão sendo comunicadas ao elenco em reuniões privadas, evitando a circulação de roteiros impressos ou arquivos digitais amplos. A técnica, já testada com eficácia em "No Rancho Fundo", é novamente utilizada para salvar as surpresas até o final da novela.

As gravações estão previstas para serem concluídas antes do Natal, permitindo que elenco e equipe tirem uma pausa após um período intenso de trabalho. Há informações de que festas de despedida estão sendo organizadas para marcar o encerramento das atividades.

Se o cronograma se mantiver conforme o planejado, "Dona de Mim" exibirá seu último capítulo em 9 de janeiro de 2026, e, em seguida, a faixa dará lugar à nova novela "Coração Acelerado", que está agendada para estrear em 12 de janeiro. Dessa forma, a Globo continuará sua programação de teledramaturgia sem interrupções.