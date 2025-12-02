Geraldo Luís deixa colaboração freelance com o SBT

Geraldo Luís encerra sua colaboração com o SBT após a emissora decidir que não haverá um novo projeto para o telejornal “Aqui Agora” no próximo ano. Essa escolha se deve à falta de definição sobre os planos da programação para 2026, o que impossibilitou a renovação de seu contrato.

Desde que começou a trabalhar no programa, Geraldo dividiu a apresentação com Dani Brandi e Marco Pagetti, trazendo experiência e comprometimento ao projeto. Com sua saída, ele deixa a atração, que agora contará apenas com Dani Brandi e o jornalista Darlisson Dutra. Embora a emissora tenha afirmado que o “Aqui Agora” continuará até o fim do mês, há rumores de que o programa pode ser encerrado já na primeira semana de dezembro.

Vale destacar que Geraldo Luís nunca teve um contrato fixo com o SBT. Sua presença na emissora sempre esteve atrelada a propostas específicas, com a direção optando por não firmar um vínculo permanente, apesar de pedidos nesse sentido.

A mudança na programação do canal, que inclui o retorno das novelas mexicanas, resultou em uma diminuição do espaço para produções jornalísticas e freou investimentos em novos formatos para 2026. Assim, a saída de Geraldo Luís sinaliza uma reestruturação nas estratégias da emissora.

Mesmo com o término dessa colaboração, o apresentador já está pensando em novos projetos para o futuro e não descarta a possibilidade de voltar ao SBT, caso surja uma nova proposta que se alinhe ao seu estilo de apresentação. Essa mudança, portanto, não apenas marca o fim de um ciclo, mas também reflete as transformações que estão ocorrendo na televisão brasileira.