Capítulo 100 de ‘Três Graças’ promete parto e traição

Os bastidores da novela “Três Graças” estão agitados, pois as equipes se preparam para o centésimo capítulo, que promete ser um marco na trama. O episódio está previsto para ser exibido no dia 12 de fevereiro e apresentará três eventos importantes que impactarão os diferentes núcleos da história: um reencontro emocionante, um parto e uma descoberta chocante.

Um dos destaques da trama será a participação especial de Belo e Viviane Araújo, que vão aparecer juntos no mesmo episódio. O reencontro dos dois é aguardado, já que eles tiveram uma relação marcada por muito público fora da ficção. A direção da novela está tratando essa cena como um momento especial, buscando manter a emoção que esse encontro trará para o público.

Além disso, no núcleo jovem da novela, a personagem Joely, interpretada por Alana Cabral, entrará em trabalho de parto. Ela dará à luz o filho de Raul, vivido por Paulo Mendes. Este momento é esperado para trazer uma nova dinâmica ao relacionamento deles, que já passou por muitos altos e baixos desde o início da trama.

No entanto, a maior reviravolta ocorrerá entre os personagens principais. Zenilda, interpretada por Andréia Horta, finalmente descobrirá que Ferette, vivido por Murilo Benício, e Arminda, interpretada por Grazi Massafera, mantêm um caso extraconjugal. Essa revelação promete desestabilizar as relações entre os personagens e levar a história a uma nova fase após o centésimo capítulo.

Embora a exibição esteja programada para o dia 12 de fevereiro, essa data ainda não é garantida. Devido a constantes mudanças na programação da Globo para o final do ano, alguns capítulos têm sido adiantados, alongados ou condensados, o que pode afetar o calendário da novela.

“Três Graças” foi criada por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e conta com a direção de Luiz Henrique Rios, além da produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Embora a repercussão da novela não tenha sido a esperada para o horário, a trama está garantida até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A equipe acredita que o capítulo 100 será um importante ponto de virada e ajudará a acelerar os principais conflitos, dando um novo impulso à história ao longo da temporada.