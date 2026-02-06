Dorama ‘belezas verdadeiras’ chega ao Globoplay com temporada completa

Nesta quinta-feira, a plataforma de streaming Globoplay adicionou um novo título ao seu catálogo internacional: o dorama sul-coreano “Beleza Verdadeira”. Com a temporada completa já disponível, o serviço se destaca na diversificação de suas ofertas, especialmente com produções da Ásia.

A trama segue a vida de Ju-kyung, interpretada pela atriz Moon Ga-young. A protagonista enfrenta um grande dilema relacionado à sua autoestima e à pressão estética. Após sofrer bullying na escola anterior devido à sua aparência, ela se muda para uma nova cidade em busca de uma recomeço. No entanto, um golpe financeiro que afeta sua família a força a mudar de colégio, acelerando sua transformação.

Para se proteger de novas humilhações, Ju-kyung decide criar uma nova identidade visual, utilizando maquiagem como um escudo para esconder o que ela considera seu “rosto nu”. Essa mudança lhe permite uma vida social diferente, onde a aceitação dos colegas depende da sua nova imagem.

A situação se complica quando Su-ho, um garoto popular e misterioso, a reconhece fora da escola. Este encontro inesperado revela suas inseguranças e coloca em risco a fachada que ela construiu.

“Beleza Verdadeira” é uma mistura de romance e humor, abordando temas que ressoam com muitos jovens e adultos, como a pressão estética e rivalidades escolares. A série traz à tona questões emocionais mais profundas, explorando o que realmente significa ser bonito e aceitar a si mesmo.

O Globoplay, conhecido por seu vasto conteúdo, continua a crescer ao oferecer uma variedade de produções, desde eventos ao vivo até séries e documentários. A inclusão de “Beleza Verdadeira” no catálogo mostra o esforço da plataforma em trazer títulos que cativem diferentes públicos, contribuindo para um espaço mais diversificado no streaming.