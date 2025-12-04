‘Fantástico’ avalia correspondentes em plantões especiais

Rodrigo Carvalho e Felipe Santana, correspondentes internacionais da TV Globo, irão apresentar o programa “Fantástico” durante o especial de fim de ano. Carvalho, que atua em Londres, fará dupla com Poliana Abritta na edição programada para o dia 28 de dezembro. Já Santana, que cobre Nova York, estará ao lado de Maju Coutinho na edição de 4 de janeiro.

A emissora enviou um comunicado a veículos de comunicação para esclarecer que as participações de Carvalho e Santana não indicam uma avaliação para substituir os apresentadores titulares.

### Trajetória e experiência dos jornalistas

Felipe Santana ganhou notoriedade na cobertura de notícias de grande relevância antes de passar a atuar fora do país. Ele se destacou pela capacidade de realizar análises ao vivo e elaborar reportagens que proporcionam um entendimento mais profundo dos temas tratados na televisão. Durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Santana percorreu o país em um motorhome para o “Jornal Nacional”, levando informações sobre o ambiente político americano e suas implicações para o público brasileiro.

Rodrigo Carvalho, por sua vez, tem mais de dez anos de experiência em coberturas complexas. Ele acompanhou conflitos no Oriente Médio, crises humanitárias e eleições em diversos países europeus, além de ter sido enviado a locais de ataques terroristas. Sua habilidade consiste em traduzir cenários geopolíticos complicados em uma linguagem acessível para os telespectadores.

### Desafios de audiência

Nos últimos tempos, o “Fantástico” tem enfrentado desafios para manter seus índices de audiência, que historicamente foram consolidados. Durante o mês de novembro, a média na Grande São Paulo ficou entre 16 e 17 pontos, segundo dados do Kantar Ibope. A concorrência aumentou com o crescimento das redes sociais, que têm um ritmo acelerado de produção e consumo de conteúdo.

O programa, que é uma referência para a formação da agenda nacional aos domingos, agora enfrenta o desafio de se manter relevante em um cenário de fragmentação da informação. A escolha de correspondentes experientes para os plantões de fim de ano pode ser um indicativo de uma nova abordagem editorial, mesmo sem mudanças na estrutura principal do elenco.