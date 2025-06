Previsão do tempo para os próximos 5 dias pela EPAGRI/CIRAM

Mudanças Climáticas em Santa Catarina: De Frio Intenso a Chuvas e Temporais

Situação do Tempo em Santa Catarina

Nesta quinta-feira, 26 de junho, o clima em Santa Catarina será instável, com previsão de chuvas isoladas e possíveis temporais. A chuva será bem distribuída em várias regiões, mas pode ser mais intensa, especialmente do Extremo Oeste até a Grande Florianópolis. As temperaturas continuarão baixas, não passando de 16°C, com um frio úmido predominando.

Os ventos estarão soprando do noroeste ao sul, com intensidade fraca a moderada e rajadas. Essa condição climática é resultado da passagem de uma frente fria que afeta o estado.

Previsão para a Sexta-feira, 27 de junho

Na sexta-feira, a previsão para o início do dia é de chuvas isoladas no Litoral Norte. Durante o dia, o céu deve ficar predominantemente nublado, mas pode haver algumas aberturas de sol. À noite, também são esperadas chuvas isoladas no oeste do estado.

As temperaturas mínimas devem variar entre 6°C e 11°C, mantendo-se baixas durante todo o dia. Os ventos mudarão de sudoeste a sudeste, com variações para nordeste no interior, com intensidade fraca a moderada.

Perspectivas para o Final de Semana, 28 e 29 de junho

Durante o fim de semana, no sábado e domingo, o tempo seguirá instável, com previsão de chuva e temporais isolados. Essa instabilidade se deve à formação de uma nova frente fria no Sul do Brasil e à influência de um ciclone extratropical próximo ao litoral do Rio Grande do Sul.

São esperados altos volumes de chuva, principalmente do oeste ao sul de Santa Catarina. As temperaturas máximas devem variar entre 18°C e 20°C na maioria das regiões. Os ventos serão de nordeste a noroeste, mudando para sul no domingo, com rajadas mais fortes especialmente nas áreas oeste e sul do estado.

Cenário para a Segunda-feira, 30 de junho

Na segunda-feira, o céu estará nublado na maior parte das regiões de Santa Catarina, e há previsões de chuvas, com maior intensidade na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. As temperaturas máximas devem ficar entre 15°C e 20°C. Os ventos estarão soprando de sul a sudeste, com idades fracas a moderadas e rajadas no Litoral Sul.

Essas condições meteorológicas foram analisadas e apresentadas por especialistas em climatologia, que buscam fornecer um panorama atualizado sobre o clima local.