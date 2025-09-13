Globo divulga imagem de Enrique Diaz e Luiza Rosa na novela das 21h
A primeira imagem dos personagens Albérico e Kellen, interpretados por Enrique Diaz e Luiza Rosa, foi divulgada. Eles são parte central da nova novela Três Graças, que será exibida a partir de 20 de outubro no horário nobre.
Albérico é um pastor de uma igreja na comunidade fictícia da Chacrinha. Ele se dedica à evangelização, incluindo nas prisões. Ele perdeu a esposa e criou sua filha, Kellen, sozinho. Durante seus trabalhos de evangelização, ele influenciará Jorginho, vivido por Juliano Cazarré, que é pai de Joélly. Jorginho tem uma relação complicada com Gerluce, a protagonista da história, interpretada por Sophie Charlotte.
Conflito entre Gerluce e a vilã
Gerluce trabalha como empregada na casa de Arminda, interpretada por Grazi Massafera, que é a vilã da trama. O ambiente de trabalho é tenso, com Arminda frequentemente humilhando Gerluce, que cuida de sua mãe, Josefa.
Arminda, viúva de Rogério, que tem seu retorno cheio de mistérios, é mãe de Raul e vive um affair com Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício. Juntos, eles gerenciam um esquema ilegal de falsificação de medicamentos. Santiago está casado com Zenilda e tem dois filhos, mas mantém seu lado criminoso em segredo.
As ações criminosas de Santiago têm um forte impacto na vida de Lígia, mãe de Gerluce, fazendo com que a protagonista decida roubar uma estátua valiosa da casa de Arminda, onde acredita que Santiago esconde uma fortuna.
Romance e mistério
Esse roubo levará Paulinho, um policial interpretado por Rômulo Estrela, a investigar o caso. Sem saber da conexão de Gerluce com o crime, Paulinho se apaixonará por ela, adicionando um novo drama romântico à narrativa.
Um elenco diversificado
Três Graças conta com um elenco variado que inclui:
- Marcos Palmeira como pai de Gerluce
- Gabriela Loran como a melhor amiga de Gerluce
- Miguel Falabella como Kasper, um milionário homossexual com uma filha adotiva e uma sobrinha
- Um núcleo cômico que traz Otavio Muller, Rejane Faria, Juliana Alves e Augusto Madeira
Outros nomes que fazem parte do elenco são Carla Marins, Guthierry Sotero, Belo, Xamã, Bárbara Reis, Leandro Lima, Fernanda Vasconcellos, Túlio Starling, Amaury Lorenzo, Julio Rocha, Rodrigo Garcia e Gabriela Medvedovski. A novela promete seguir a tradição das produções de Aguinaldo Silva, com uma mistura de drama social, romance e intrigas de poder.
Informações importantes:
- Estreia: 20 de outubro de 2025, na TV Globo
- Autoria: Aguinaldo Silva, com Virgílio Silva e Zé Dassilva
- Direção artística: Luiz Henrique Rios
- Locações: Principais ruas de São Paulo, incluindo o bairro da Aclimação
- Temática: Três gerações de mulheres lidando com abandono e maternidade precoce
- Gênero: Drama com elementos de mistério, crítica social e toques de tragicomédia.